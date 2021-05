Sex i radioen går verden rundt: - Det er helt vildt

Det er ikke gået manges næser forbi, at 26-årige Louise Fischer havde sex for åben mikrofon i Radio4s morgenradio 24. maj.

Og det er ikke kun i Danmark, at reportagen fra en swingerklub vækker opsigt.

Flere udenlandske medier herunder britiske Daily Mail, franske Le Parisien, tyske Bild og kenyanske Kenyan News har også bidt mærke i den noget utraditionelle reportage.

Selv er Louise Fischer meget overrasket over modtagelsen af indslaget.

'Det er helt vildt. Jeg havde aldrig forestillet mig, at der ville blive lavet historier om min reportage, så jeg er meget overrasket over, at det er gået hele verden rundt', skriver Louise Fischer i en sms til Ekstra Bladet og fortsætter:

'Jeg håber bare, det kan være med til at inspirere folk til, at man skal gøre, hvad man har lyst til. Og jeg håber, min reportage kan bidrage til at vise, at man kan snakke mere åbent om seksualitet og frigørelse'.

Meget naturligt

Det var i anledning af den yderligere genåbning af det danske samfund - herunder indendørs kontaktsport - at journalist Louise Fischer besøgte swingerklubben Swingerland i Ishøj.

I et interview tidligere på ugen fortalte Louise Fischer, at hun i lang tid havde tænkt over reportagen og ville beslutte sig for at afveje stemningen i situationen.

- Men da jeg så var der, virkede det som en meget naturlig del af det. Jeg blev vist rundt, vi talte og havde en god dialog, og så blev stemningen efterhånden blødt lidt op, og der var en, der begyndte at røre ved mig og kysse mig, og så havde vi sex, imens jeg interviewede ham, indtil jeg ligesom sagde, at nu var det nok for mig, og jeg så holdt mig i baggrunden, lyder det fra Louise Fischer.

Vælter ind med reaktioner Dagen igennem er Louise Fischer blevet lagt ned af reaktioner, efter indslaget er blevet opdaget i den brede offentlighed. Det er meget overvældende, fortæller hun. - Mandag, hvor reportagen blev sendt, fik jeg feedback fra min redaktør, som var meget glad og tilfreds. Og så har der været stilstand indtil i morges, hvor min telefon pludselig blev rødglødende, siger hun og fortsætter: - Jeg er blevet væltet af beskeder og anmodninger fra folk, der skriver, at jeg er mega sej, og at de har kæmpe respekt for mig. Indtil nu har jeg næsten ikke fået et eneste negativt ord. Det er meget overvældende, og jeg har nærmest ikke kunnet være i mig selv hele dagen, hvor jeg havde aldrig forestillet mig, at det ville blive så stort. - For mig var det jo bare endnu en dag på jobbet, lidt ligesom hvis jeg havde lavet en reportage fra et faldskærmsudspring. For mig gør det ingen forskel, om det er sex, eller om jeg hopper ud i faldskærm. - Hvordan har dine venner og din familie reageret på det? - Mine veninder har allesammen skrevet, at jeg overgår mig selv, og at jeg er den sejeste, og hvis nogen skulle gøre det, var det mig, siger Fischer med et grin og fortsætter: - Jeg havde faktisk ikke fortalt min familie om det. Netop fordi jeg tænkte, at det bare var en reportage, men min far opdagede det, da han læste om det i medierne, og han skrev, at jeg er den sejeste ever. Det er dejligt at have den opbakning, siger hun. Vis mere Vis mindre

Helt ufarligt

Denne usædvanlige redaktionelle beslutning har skabt stor debat, hvilket kommer bag på administrerende direktør og ansvarshavende chefredaktør på kanalen, Anne-Marie Dohm.

- Jeg synes, det er overraskende, at så mange medier står på vandski over det, og at den (reportagen, red.) kan forarge på den måde. Vi rører ved noget, som tilsyneladende kan få folk op at køre, selvom det er almen menneskeligt, naturligt og helt ufarligt, siger hun og tilføjer:

- Vi kan åbenbart stadig blive godt blive godt og grundigt forargede over sex.

Hør episoden her.