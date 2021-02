Shoppede for 46.000: - Det er jo ingen penge

Mette brugte på et år næsten 50.000 kroner på shopping, personlig pleje og skønhedsbehandlinger - et beløb som ikke overrasker hende meget

Mette har levet både som jetsetter og hjemløs, og tirsdag får hun i sæsonpremieren på 'Luksusfælden' på TV3 besøg af eksperterne Kenneth Hansen og Sesilie Munk Stenderup.

Selvom Mette kæmper med en milliongæld, der er blevet opbygget over mange år, har en vane hængt ved fra hendes tidligere luksusliv.

På trods af Mettes store gæld lyder hendes diverse-post gennem det seneste år således på 9200 kroner om måneden, og især én ting fylder meget.

I året inden eksperternes besøg har hun nemlig brugt 46.600 på shopping, skønhedsprodukter, personlig pleje og skønhedsbehandlinger.

Mette er overrasket over det store beløb, men overhovedet ikke chokeret.

- Men 46.000 på et år er jo ingen penge altså, siger hun i programmet.

Mette forklarer, at hendes forhold til penge er blevet påvirket af, at hun som ung arvede ti millioner kroner, og de mange penge, hun primært har brugt på skønhed, virker ikke til at påvirke hende meget.

- Alle mine veninder gør det, det er jo også sådan en kultur, siger hun, da eksperterne fortæller hende det svimlende beløb.

I aftenens afsnit skal eksperterne hjælpe Mette med at komme af med det store forbrug og milliongælden.

Se, hvordan det går med Mette i 'Luksusfælden' tirsdag klokken 20 på TV3 og Viaplay.