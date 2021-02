Sidste øjeblik: Tvunget til afbud

Det var egentlig planen, at sangerinden Annika Aakjær skulle være vært, når Bodilprisen 2021 løber af stablen.

Siden er showet, der hylder dansk film, dog blevet rykket to måneder frem fra den oprindelige dato, og det har medført, at Annika Aakjær har været nødt til at melde afbud.

Arrangørerne har derfor måttet sadle om og finde en ny vært, når prisuddelingen finder sted 8. maj i Folketeatret i København.

Valget er faldet på den 27-årige skuespiller og musiker Emma Sehested Høeg.

Emma Sehested Høeg, der selv har været nomineret til en Bodil i 2008 for sin præstation i filmen 'Den du frygter', glæder sig meget til værtstjansen.

- Det skal være min fornemste opgave at hylde danske filmskabere i alle afskygninger. Jeg håber virkelig, at jeg kan skabe et vanvittigt forførende og sexet show, fordi jeg tror, vi trænger til at mærke, at nogen flirter med os fra en scene.

- Jeg ser for mig, hvordan rosenblade falder ned fra loftet, og vinderne bliver fragtet op på scenen på ryggen af hvide heste til lyden af Morricone - men nu må vi se, hvor meget jeg kan nå. Et brag af en lummer fest, det tror jeg i hvert fald, jeg kan love, siger hun i pressemeddelelsen.

Emma Sehested Høeg tager over for Annika Aakjær. Fotograf: Dennis Morton

Virkelig glad

Annika Aakjær havde ellers glædet sig til at stå på scenen til Bodilprisen, men må nu se langt efter værtstjansen.

- Jeg er virkelig glad for at blive spurgt, om jeg vil være vært på Bodilprisen og har tænkt mig at gøre mig ekstra umage for, at det bliver et show, som er filmbranchens showfolk værdig, sagde hun i forbindelse med offentliggørelsen og fortsatte:

- Jeg har tænkt mig at rulle med alt, hvad jeg har, og glæder mig enormt meget, siger Annika Aakjær i pressemeddelelsen.

På scenen vil Emma Sehested Høeg blive akkompagneret af dj og radiovært Jonas Visti.

Alle årets nominerede offentliggøres 22. februar 2021.

