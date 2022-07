Sidste overlevende fra Band of Brothers-enhed er død

Bradford Freeman, som var en del af den amerikanske militære specialenhed Easy Company, er død i en alder af 97 år.

Enhedens bedrifter i Europa under Anden Verdenskrig er blevet gengivet i bogen og tv-serien med titlen 'Band of Brothers'. Den hedder 'Kammerater i Krig' på dansk.

Freeman var angiveligt det sidste overlevende medlem af enheden.

Han døde på et hospital i Missouri søndag, fremgår det af en nekrolog.

Freeman sluttede sig til den amerikanske hær, da Anden Verdenskrig brød ud. Som del af enheden Easy Company håndterede han granater.

Han var med 6. juni 1944 på D-dag, hvor de allierede gik i land i Normandiet.

Efter krigen giftede han sig med Willie Louise Gurley og arbejde som postmand i over tre årtier.

Han efterlader sig en søster, to døtre, fire børnebørn og ti oldebørn.

I hans nekrolog skriver hans familie:

- Vores far var altid forundret over, at en bondedreng fra Mississippi kunne komme til at besøge så mange steder og møde så mange interessante mennesker.

Historien om Easy Company er skildret i historikeren Stephen Ambroses bog 'Band of Brothers'.

Efterfølgende skabte Tom Hanks og Steven Spielberg en miniserie på HBO med samme titel.