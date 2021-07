Siger undskyld til Ghita

- Nu er jeg jo journalist, så på min stabs vegne vil jeg gerne sige undskyld. Det har ikke været heldigt, og jeg lover, at for mit vedkommende skal det ikke gentage sig.

Sådan lyder ordene fra tv- og radiovært Anders Lund Madsen i et interview med Ghita Nørby i hans podcast 'Fedeabes Aktuelle Forklaringer' på Talk Town.

Interviewet er blevet lavet, efter 86-årige Ghita Nørby de seneste dage har været i vælten, siden hun i et interview i 'Go' aften Live' på TV 2 mandag aften så sig sur på journalist Simi Jan, hvis spørgsmål hun blandt andet kaldte for 'idiotiske og overfladiske', da de blandt andet blev sporet ind på Nørbys minder og hendes tanker om døden.

I interviewet med Ghita Nørby lægger Anders Lund Madsen ikke skjul på, at han har ondt af skuespillerinden og de mange kommentarer, hun har fået med på vejen efterfølgende.

I en sms uddyber han over for Ekstra Bladet:

'Det var godt (at interviewe hende, red.). Jeg holder meget af Ghita og er trist over de mange hårde ord og glad for, at hun ville bruge tid på mine spørgsmål', skriver han.

Fjollet format

Til spørgsmålet om, hvorfor han valgte at sige undskyld til Ghita Nørby på sit fags vegne, forklarer han, at der var en særlig tanke bag.

'Hun er flere gange ramlet ind i journalistiske formater, der ikke får det ypperste frem i journalister. Simi gjorde det fint, synes jeg. Det er bare et fjollet format', skriver han.

- Hvordan skulle det være sat op i din optik?

'Det er svært at gøre rigtig godt, fordi jeg ikke tror, nogle af de involverede brænder for det', skriver han videre i sms'en med henvisning til Nørby og Jan.

I interviewet i podcasten lægger han i den forlængelse ikke skjul på, at han synes setuppet i 'Go' aften Live', hvor Ghita Nørby og Simi Jan sad sammen på et par klapstole foran Det Kongelige Teater på Kongens Nytorv, var skørt.

Ghita Nørby har i den grad skabt opmærksomhed, efter hun blev interviewet i 'Go' aften Live'. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Tv- og radioværten fortæller også, at han har sympati for Nørby, og at han har respekt for, at hun valgte at sige sin ærlige mening i situationen.

- Det er det, jeg elsker og respekterer så meget, for jeg er så træt af, at der er folk, der altid får tingene til at hænge sammen, og at alle konflikter skal pakkes væk, lyder det fra Anders Lund Madsen i podcasten.

Sagde ja på mail

Over for Ekstra Bladet og en lang række andre medier har Ghita Nørby afvist at medvirke i interviews i kølvandet på episoden. Anderledes stod det dog til med Anders Lund Madsen, der fik et ja med det samme, efter han havde kontaktet Nørby på mail.

I kølvandet på interviewet er han især glad for, at Nørby havde lyst til at svare på hans spørgsmål om døden, hvilket hun ellers ikke havde lyst til i interviewet med Simi Jan.

I interviewet med Anders Lund Madsen fortæller Ghita Nørby blandt andet, at hun ikke er bange for at dø, men at hun i stedet sætter ekstra meget pris på sine omgivelser og de ting, hun har i sit liv.

Ghita Nørby har over for Ekstra Bladet ikke ønsket at kommentere interviewet. Det samme gør sig gældende for Simi Jan.

