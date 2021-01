Det var ikke alle, der fik det hele med, da det første afsnit af 'X Factor' ramte de tømmermænds ramte danskere første januar.

Flere klagede nemlig over, at lyden på deltagerne var utrolig lav, så man ikke fik det hele med, når de sang til de første auditions.

Det skriver flere seere til TV2 på de sociale medier.

'Når deltagerne står foran dommerne og taler (ikke synger/performer) så er deres lyd virkelig lav', lyder det fra en, der hurtigt bakkes op af flere andre i kommentarsporet.

'Lyden på deltagerne var også virkelig lav her', skriver en anden.

'Det er virkelig irriterende og sikke en stor fejl', lyder det.

TV2 har forsøget at svare folkene i kommentarsporet, hvor de har skrevet, om folk vil fortælle om, hvilken player de har brugt til at afspille afsnittet.

'Hej med jer. Vi er kede af at høre, hvis I oplever at lyden ikke er optimal. Må vi høre, hvordan I ser med? Via PLAY eller hvilken tv-udbyder bruger I? Så giver vi fluks feedbacken videre', lyder det fra TV2.

Ikke en bestemt grund

Til Ekstra Bladet fortæller en talsmand fra TV2, at der desværre ikke var en klar grund til, at nogle oplevede problemer med lyden.

'Der var relativt få henvendelser – anslået 10-12 stykker – angående lydmikset i ’X Factor’ 1. januar. Klagerne gik på, at lyden var for lav under optrædenerne. I den forbindelse bliver der fra vores SoMe-folk typisk spurgt ind til, hvordan brugerne ser ’X Factor’ (PLAY, lineært tv, hos hvilken distributør, hvor de bor o.l.?) – akkurat, som vi altid gør for at undersøge, om der tegner sig et billede af, hvad et problem kan skyldes', lyder det.

'Dette opklaringsarbejde har ikke kunnet give os et entydigt svar – nogle henvendelser omhandlede PLAY, andre handlede om lineært tv – og det var heller ikke sådan, at der var tale om samme distributør. Samtidig var der – som nævnt – tale om et begrænset antal henvendelser om lydmikset i lyset af, at der har været mange hundredetusinde seere til programmet'.

Hvis flere seere står frem med oplevelser med dårlig lyd, vil man ifølge TV2 også følge op på de henvendelser.

'Vi fortsætter med at stille opklarende spørgsmål, hvis der skulle komme flere henvendelser om lyden – men indtil videre har vi altså ikke kunnet lokalisere et bestemt problem'.