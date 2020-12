Silas Holst knækket af dødstrusler

Det er langt fra usædvanligt, at kendte personer modtager tonsvis af beskeder i indbakker på diverse sociale medier. Ofte kan der være mere skidt end kanel i besked-blandingen.

For danseren og skuespilleren Silas Holst, der lørdag aften sammen partneren Nukâka Coster-Waldau endte med en tredjeplads ved 'Vild med Dans'-finalen, rammer de grusomme beskeder hårdt.

Det fortæller han i et opslag på Instagram.

'Jeg kan kun takke dig for at holde mit mod oppe! VMD20 står dog også tilbage for mig , som værende en hård omgang. Hård pga ufattelig mange ondskabsfulde kommentarer om alt fra mit udseende, seksualitet, familie til Nukakas etnicitet og udseende. Krydret med et par dødstrusler,' skriver han som en tak til dansepartneren.

Tidligere i denne sæson af 'Vild med dans' fortalte Silas Holst og Nukâka Coster-Waldau om hadefulde beskeder.

Aldrig set før: Det bliver i familien

'Forfærdeligt'

Selv om det 'blot' er en besked fra en fremmed, rammer det stadig.

'Forfærdeligt at et program i TV, kan vække så meget vrede, når vi alle egentlig bare prøver at underholde i en mørk tid. På et tidspunkt knækkede det mig/os og ved egentlig ikke helt om jeg har rejst mig endnu. Ondt gjorde/gør det. Jeg ved man skal lade det fare og det siger mere om dem osv., men det er ikke altid lige nemt,' skriver Silas Holst.

Nukâka og Silas kom nummer tre. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Nu skal der ryddes ud i følgere på Instagram. Alene søndag morgen har han modtaget fire regulære dødstrusler.

'Vil nu gå i gang med at slette folk fra mine soMe - til at starte med ihvertfald de fire der her til morgen har ønsket at jeg skal dø, fordi jeg er det ulækreste menneske der ikke fortjener at se morgendagens lys, da verden ville være bedre, uden en så stor dramaqueen, der ovenikøbet er blevet rynket, gammel og mest af alt ligner en KZ-fange efterhånden. En man hellere vil brække sig over end at kigge på.'

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Silas Holst, men uden held.

Læs hele opslaget her:

