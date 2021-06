Single efter fem år: - Jeg vil være alene

Da Ekstra Bladet møder Sidney Lee på den røde løber ved Reality Awards, blev samtalen hurtigt sporet ind på kærlighedslivet.

Her slår han hurtigt fast, at han efter fem år i et forhold er blevet single og netop har medvirket i et nyt datingprogram på DR.

- Vi er gået fra hinanden. Jeg vil gerne være fri. Hun ville gerne være i et forhold. Hun har fundet en anden nu. Men jeg kan godt lide at være single, fortæller Sidney Lee til Ekstra Bladet

Og det er bestemt ikke en tårevædet Sidney Lee, der er mødt op på den røde løber. Tværtimod glæder han sig over at kunne være alene.

- Jeg elsker at være single og bare kunne møde damer.

