Single: Nu dater hun igen

I april sidste år bekræftede youtuberen Julia Sofia Aastrup over for Ekstra Bladet, at hun og kæresten Michelle var gået fra hinanden, og at hun dermed atter var single.

Siden da er det gået stille for sig med den 23-årige youtubers kærlighedsliv.

Det fortalte hun, da Ekstra Bladet mødte hende på den røde løber forud for fredagens 'Vild med dans'.

- Det går stille med kærligheden, sagde hun og fortsatte:

- Jeg er begyndt at dyppe mine tæer i dating igen, men jeg synes godt nok, at man post corona også lige skal vænne sig til, at man faktisk godt må tage på date igen. Det er nyt, sagde hun med et smil og afslørede, at hun blandt andet har prøvet kræfter med Tinder.

Dog uden den store succes.

- Jeg havde Tinder i fire døgn eller sådan noget. Jeg er ikke så god til det, men nu må vi se, sagde hun.

Julia Sofia Aastrup var dukket op til 'Vild med dans' med sin tidligere dansepartner Frederik Nonnemann. Foto: Anthon Unger

Planer om regnbuefamilie

Finder Julia Sofia Aastrup ikke en kæreste, har hun dog planer for, hvordan hun skal føre sine gener videre.

Hun og vennen Frederik Nonnemann har nemlig længe talt om at få et barn sammen og få deres helt egen regnbuefamilie.

- Vi har altid bare sagt, at inden jeg bliver 35, og du bliver 27, så er det bare noget, vi gør, lød det fra Frederik Nonnemann.

- Men der er intet under opsejling endnu, sagde han videre og blev suppleret af Julia Sofie Aastrup:

- Det er jo så svært. Man kan ikke planlægge sådan noget, så vi må se, hvad der sker. Vi er i hvert fald åbne for forskellige muligheder.

