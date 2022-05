Sjældent indblik: Tjener milliarder på Instagram

Hvis det ikke er tøj, så er det sko, en måltidskasse, hvide tænder eller måske et cover til mobilen.

En ting er i hvert fald sikkert: Du kan ikke åbne din Instagram, uden at de popper frem. Influencerne.

I et nyt DR-program 'Stories for millioner' får vi et indblik i, hvor mange penge bureauerne bag influencerne omsætter for. Og det er ikke så lidt.

- Der bliver omsat for så sindssygt mange milliarder i vores branche, lyder det blandt andet fra Pernille Caroline Lotus, CEO i Influencer- og marketingbureauet WeAreCube.

Og det er sjældent, at vi bliver inviteret med indenfor i den verden. Sidste år gjorde en af Danmarks største influencers, Mathilde Gøhler, dog en undtagelse og gav et lille indblik i, hvor mange penge hun tjente, da hun startede op som influencer. Det skete i et interview med Børsen.

25.000 kroner for at poste et enkelt opslag på Instagram. Det er syv-otte år siden. I dag er det beløb, som Gøhler udtrykker det overfor avisen, 'steget anseeligt'.

Nina Shini er CEO i Social Works. Også her ruller pengene ind. Foto: DR

Pernille Caroline Lotus solgte i september sidste år bureauet WeAreCube til svenske Gigger Group for minimum 55 millioner kroner. Pernille Lotus blev samtidig aktionær i koncernen.

I programmet medvirker også CEO og partner i virksomheden Social Works, Nina Shini. Her fortæller hun, at Social Works omsætter for cirka to millioner kroner om måneden.

Social Works arbejder blandt andet med influencers som tidligere svømmer Sarah Bro, model Oscar Bjerrehus og youtuber Julia Sofia Aastrup.

Influencer Marketing-industrien forventes at vokse til cirka 116 milliarder danske kroner i 2022 ifølge Influencer Marketing Hubs.