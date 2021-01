Sjældent samarbejde: Kunne ikke lykkes - før nu

Selvom de begge giver den fuld gas med karrieren som skuespillere, er det sjældent, at ægteparret Anette Støvelbæk og Lars Mikkelsen arbejder sammen.

I den nye sæson af 'Badehotellet', som får premiere 1. februar, får man dog både mand og kone at se.

Anette Støvelbæk har spillet rollen som Alice Frigh siden første sæson, mens den kommende ottende sæson bliver Lars Mikkelsens debut i den populære serie.

- Det er enormt hyggeligt, at Lars også er blevet en del af det. Jeg ved, at Hanna og Stig (manuskriptforfatterne, red.) har haft ham i tankerne helt fra begyndelsen, men han har ikke haft mulighed for at være en del af universet.

- Men så var der lige en rolle her, som de gerne ville have ham til at spille. Så det er dejligt, siger Anette Støvelbæk til Ekstra Bladet.

Ikke nyt for familien

Lars Mikkelsen skal spille rollen som teatermaleren Svend Damm - en god bekendt af hr. og fru Weyse, som tjekker ind på hotellet.

Lars Mikkelsen som Svend Damm. Foto: Mike Kollöffel / TV2

Om de to karakterer får noget med hinanden at gøre, vil Anette Støvelbæk dog endnu ikke løfte sløret for.

- Men jeg kan sige, at vi da generelt har vi set rigtig meget til hinanden her i coronatiden, siger hun og tilføjer:

- Vi har faktisk ikke arbejdet sammen så mange gange i vores liv, men når man er inden for samme fag, så kan man næsten ikke undgå, at ens veje krydses. Og jeg er aldrig ked af at være sammen med Lars.

Anette Støvelbæk og Lars Mikkelsen med deres søn Thor Mikkelsen. Foto: Henning Hjorth

Tidligere har også parrets søn, Lue Mikkelsen, spillet med i serien, så det med at stå over for et familiemedlem er ikke nyt for Anette Støvelbæk.

- Og 'Badehotellet' er jo heller ikke noget nyt for Lars, for han har jo fulgt med på sidelinjen de sidste otte år, siger hun.

Første afsnit af den nye sæson af 'Badehotellet' kan ses på TV2 og TV2 Play 1. februar.