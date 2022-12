Skabte omdiskuteret Herlufsholm-dokumentar: Millionerne vælter ind

Årets nok mest omtalte dokumentar 'Herlufsholms hemmeligheder', der afdækker beretninger om krænkelser, mobning og vold på den prestigefyldte kostskole, ser ud til at have været en ganske indbringende forretning.

I hvert fald kan selskabet bag, Dokumentarkompagniet ApS, fremvise et strålende årsregnskab for regnskabsåret juli 2021-juni 2022.

Bruttofortjenesten for regnskabsåret ligger således på 22,6 millioner kroner, hvilket er 10 millioner kroner mere, end selskabet præsterede året forinden.

På bundlinjen er Dokumentarkompagniet lykkedes med at vende et massivt underskud til grønne tal. For seneste regnskabsår lød resultatet på et overskud på 600.833 kroner, mens der året før stod -5.670.537 kroner på bundlinjen.

Tilfredse

Om det er 'Herlufsholms hemmeligheder', der har medvirket til det flotte resultat, giver regnskabet ikke svar på. Til gengæld kan ejer og direktør Lars Høj Pedersen i ledelsesberetningen kaste lys over, hvorfor overskuddet ikke er endnu større.

'Efter et svært år i 2020/21 med en del udfordringer kommer vi ud af 2021/22 med sorte tal, som er tilfredsstillende i en svær tid for branchen generelt. Vi havde forventet et større overskud, men desværre var der et større projekt, der ikke kunne realiseres sidste år', står der i ledelsesberetningen.

Ekstra Bladet forsøger at få en uddybende kommentar, men det har endnu ikke været muligt.

'Herlufsholms hemmeligheder', der blev sendt på TV 2 og fortsat er tilgængelig på TV 2 Play, er for nylig blevet nomineret til Cavlingprisen.