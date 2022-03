Skadet under optagelser: - Jeg vil jo gerne lave mine egne stunts

Roland Møller filmer til en stor serie i udlandet, hvor han insisterer på at lave sine egne stunts, og det har kostet en skade i skulderen

Roland Møller er for alvor rykket ud for de danske grænser professionelt. I øjeblikket er han med i en serie, der har flere store stjerner på rollelisten.

Det fortæller han, da Ekstra Bladet møder ham på den røde løber forud for uddelingen af Bodilprisen i København.

- Jeg er i udlandet stadigvæk. Jeg er ved at lave en serie til Amazon Prime - faktisk den dyrest producerede sidste år - med Priyanka Chopra og Richard Madden.

- Jeg spiller et par skandinaviske brødre, faktisk tvillinger, så det var noget af en udfordring. Jeg spiller to, hvor jeg spiller overfor mig selv, og jeg slås mod mig selv. Så jeg skal lige love for, der har været fart på, fortæller han.

Helt isoleret

Selvom optagelserne foregår blandt store stjerner i udlandet, så er det dog begrænset, hvor meget han så til dem på grund af coronanedlukninger.

- Det var hårdt. Det var jo under corona, hvor man er meget isoleret og sidder for sig selv. Folk tænker 'ej, du får lov at se verden', men man bliver hentet af en chauffør, kørt ind på hotellet, bliver hentet af en chauffør, kørt ind til en trailer på settet og så tilbage igen.

- Vi blev testet hver dag og kunne ikke 'mingle' med hinanden, som man plejer, så det var nye tider. Det var sgu lidt hårdt, for vi har skudt i over et år, fortæller han.

Rev sene over

De er ved at være færdige med optagelserne, som har foregået flere steder i verden, men det har også kostet noget fysisk for Roland Møller.

- Vi filmede det meste i London, men så var vi i Madrid og filme, og nu skal jeg til Atlanta for at filme det sidste.

- Men jeg har revet en sene over i min skulder, så det er bare smertestillende og op på hesten.

- Hvordan har du gjort det?

- Stunts. Jeg vil jo gerne lave mine egne stunts.

- Der er meget træning hele tiden, så det er lidt et problem med den skulder her. Men der er meget træning, fordi man er jo lidt en genstand, der bliver købt, så man skal holde formen. Så ud over, at jeg sad alene i isolation, var jeg også på diæt, siger han nedslået.

Der er gang i det helt store eventyr i udlandet, men det er ikke udelukkende af den grund, vi ikke får Roland Møller at se i en dansk film igen lige foreløbigt.

- Jeg får ikke nogen tilbudt. Jeg ved ikke, om jeg er blevet for dyr, eller om jeg er for 'bad boy', men det synes jeg nu ikke... Når jeg snakker fynsk, så ryger det hele jo væk, siger han med et grin.