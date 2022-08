Skælder ud på voksne: - Jeg er så tonsertræt af det

Sofie Linde mener, at man burde indføre et slags kørekort til sociale medier for visse ældre mennesker, og så mener hun ikke, at hun trods kritik på sociale medier, er blevet for almoderlig i værtsrollen

Sofie Linde er klar til endnu en tørn som vært på 'X Factor', og det sker efter et par vilde år med megen fokus på hendes person i kølvandet på den berømte MeToo-tale ved Zulu Comedy Galla i 2020.

Perioden har budt på masser af respekt og ros fra folk, men også en shitstorm, ubehagelige beskeder og sågar dødstrusler.

Det har tæret hårdt på den kendte 'X Factor'-ankerkvinde:

- Det er en lidt længere snak, men jeg har det jo grundlæggende godt. Det har jeg altid haft. Men det var meget vildt at opleve, og det har siddet i mig - og sidder sådan set stadig i mig. Jeg er vildt stolt af alt det, der er kommet ud af det og at jeg holdt den tale, for jeg har ikke prøvet at stå i en shitstorm før, og jeg har aldrig prøvet at få dødstrusler eller at have folk, der var vrede på mig, før det skete, siger Linde til Ekstra Bladet og forsætter:

- Så den omvæltning det er at gå fra 0 til 200 kilometer i timen har bare sat sig i min krop, og det har jeg arbejdet meget målrettet på at falde på plads i og til ro i. Jeg er endt med at være vildt stolt af det, jeg trods alt også står for.

Der har også været tid til eftertanke under hele MeToo-bølgen, hun selv fik kickstartet herhjemme, og Sofie Linde, der gentagne gange har skældt ud på scenen over meget ubehagelige hadbeskeder til deltagerne, harcelerer især mod den lidt ældre del af befolkningen.

- Jeg er så tonsertræt af, at hvis man bare stikker snuden frem på tv eller er en del af den offentlige debat, så er det en selvfølge, at så må man forvente, at det dér lort havner i ens indbakke. Der er sket en seriøs spiral i måden, vi agerer internt på på de sociale medier.

- Noget, jeg har observeret, er, at jeg har aldrig fået en grim besked fra et ungt menneske. Det er fra granvoksne mennesker uden kørekort til internettet, som skriver SÅ grænseoverskridende ting til mig, jeg aldrig ville gengive her. Men det kommer ikke fra unge mennesker - det er simpelthen ikke dem, der har problemet. De er ligesom vokset op med internettet og har fået kørekort, eller hvad man vil kalde det. Det er voksne mennesker med et arbejde og børn.

Sofie Linde kommer på arbejde, når hun skal styre tropperne i sæson 16 af 'X Factor' hvor to alfahanner i skikkelse af Thomas Blachman og nykommeren Simon Kvamm supplerer dommerpanelets kvindelige islæt, Kwamie Liv. Foto: Linda Johansen

- Hvad kan man gøre?

- Jeg har ikke opskriften på, hvordan vi kommer det til livs, men jeg mener, at man har en forpligtelse til lige at hanke op i sig selv eller dem, man kender, og observere folks adfærd på nettet og bremse dem og oplære dem. Jeg ved ikke, om ikke et kørekort til sociale medier ville være meget godt at indføre, påpeger Sofie Linde.

Hun er efter en vindomsust tid helt på toppen igen:

- Jeg har det dejligt. Jeg har haft en rigtig god sommer, selvom vi godt kunne have bedt om lidt bedre vejr - det tror jeg er fællesnævneren for alle os, som har været i Danmark hen over sommeren. Men jeg har det rigtig dejligt, tak.

- Og en ny sæson af 'X Factor' er på trapperne. Hvordan er det?

- Jeg glæder mig altid. Jeg synes, det er en dejlig dag - lidt ligesom første skoledag. Alle møder ind, det er lidt spændende, Simon (Kvamm, red.) er med i dag, og nu skal vi i gang lige om lidt. Det er skidesjovt at lave - også selv om man har lavet det mange gange før, jubler tv-værtinden.

