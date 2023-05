Skal date løs på tv: Her har du set dem før

Første sæson af den danske udgave af 'Bachelorette' har premiere 23. maj, men du kan få et sneak peak på sæsonen og de to kvinder, som de 16 mænd skal kæmpe om her

Når der inden længe blændes op for premieren på datingprogrammet 'Bachelorette', bliver det med flere kendte ansigter blandt de 16 mænd, som skal date sæsonens to hovedpersoner, Mette Sommer og Julie Kriegler.

I en pressemeddelelse løfter TV 2 sløret for identiteten på de 16 mænd, som checker ind i luksuriøse omgivelser for at finde kærligheden, når programmet får premiere 23. maj.

Men jagten på romantik på tv er ikke ny for dem alle.

Julie Kriegler og Mette Sommer skal jagte kærligheden i 'Bachelorette'. Foto: Lotta Lemche/TV 2

Blandt deltagerne er nemlig 24-årige Kristian Stig fra Aarhus, som medvirkede i første sæson af DRs' datingprogram 'Vild kærlighed'.

Også 30-årige Alexander fra København har stiftet bekendtskab med at date foran kameraerne, da han medvirkede i anden sæson af TV 2-programmet 'Alene sammen'.

Annonce:

Selvom det ikke har meget med dating at gøre, er også 27-årige Rasmus fra Aarhus vant til at begå sig på skærmen.

Rasmus medvirkede for nylig i 'Sommerdrømme'. Nu vender han tilbage til skærmen i et helt andet format. Foto: Lotta Lemche/TV 2

Blandt bejlerne til Mette Sommer og Julie Kriegler vil flere seere nok vil genkende ham fra den seneste sæson af 'Sommerdrømme' på TV 2 og TV 2 Play.

Se alle mændene herunder:

Her er alle mændene Kristian Stig, 24 år, Aarhus, single i to år, studerende. Foto: Lotta Lemche/TV 2 Alexander, 30 år, København, single i syv år, cand.polyt., coach og skuespiller. Foto: Lotta Lemche/TV 2 Rasmus, 27 år, Aarhus, single i tre år, restaurantchef. Foto: Lotta Lemche/TV 2 Niklas, 35 år, København, single i halvandet år, socialpædagog. Foto: Lotta Lemche/TV 2 Nicolai, 27 år, København, single i otte måneder, konsulent og komiker. Foto: Lotta Lemche/TV 2 Mikkel M, 26 år, Aalborg, været single hele sit liv, bartender. Foto: Lotta Lemche/TV 2 Mark, 29 år, København, single i et år, Business Analyst. Foto: Lotta Lemche/TV 2 Markus, 25 år, København, single i fem år, studerende. Foto: Lotta Lemche/TV 2 Jonas, 29 år, København, single i et år, konditor. Foto: Lotta Lemche/TV 2 Mads, 24 år, Nykøbing Falster, single i to år, bankrådgiver. Foto: Lotta Lemche/TV 2 Mikkel D, 29 år, København, single i otte måneder, ph.d.-studerende. Foto: Lotta Lemche/TV 2 Frederik, 33 år, København, single i et år, musiker. Foto: Lotta Lemche/TV 2 Boris, 26 år, København, single i ni måneder, sangskriver og producer. Foto: Lotta Lemche/TV 2 Art, 27 år, Aarhus, single i et år, CEO. Foto: Lotta Lemche/TV 2 Kasper, 28 år, Højbjerg, single i halvandet år, personlig træner. Foto: Lotta Lemche/TV 2 Adam, 24 år, København, single i to år, CBS-studerende. Foto: Lotta Lemche/TV 2 Vis mere Vis mindre

Høj succesrate

Om det lykkes de tre erfarne tv-deltagere eller deres 13 konkurrenter at finde kærligheden i sidste ende, er endnu uvist. Sikkert er det dog, at succesraten i de to første sæsoner, hvor formatet var vendt om, og det var en stor flok kvinder, der datede to mænd i 'Bachelor', er høj.

Hele tre par har nemlig fundet kærligheden i forbindelse med programmet. Men hos TV 2 håber man også, at det kan bidrage med mere end bare kemi mellem deltagerne.

Læs også: Michaela fra 'Bachelor' taler ud: - Her er den sande historie

For Julie Kriegler er det nyt at date på tv, mens Mette Sommer medvirkede i seneste sæson af 'Bachelor'. Foto: Lotta Lemche/TV 2

Annonce:

'Vi har siden første sæson af 'Bachelor' set en reel nysgerrighed omkring de medvirkendes datingeventyr, særligt hos vores yngre brugere. Nye relationer, intimitet og den sårbarhed, der følger med, når man kaster sig ud i datinglivet, tapper ind i en hverdag, som rigtig mange af os står midt i eller har prøvet i vores liv. Det er ofte intime, personlige oplevelser, som vi her også får et dybt indblik i hos andre - og det er her, vi bliver klogere på både hinanden og os selv', siger TV 2- redaktør Thomas Richardt Strøbech i pressemeddelelsen.

'Bachelorette' får premiere på TV 2 PLay og TV 2 Echo 23. maj.

Danmarks første 'bachelor', Casper Berthelsen, kom hjem uden at have fundet kærligheden i programmet. Han har tidligere fortalt til Ekstra Bladet, at han tjente styrtende på at være med i 'Bachelor', men at han faktisk gerne ville have været pengene foruden - se her, hvor meget han tjener i forhold til andre danske realitystjerner.