Det kører på skinner for den 27-årige svømmer Pernille Blume i øjeblikket.

Fredag havde hun sin debut i 'Vild med dans' sammen med sin partner Morten Kjeldgaard, hvor hun fik gode point og stor ros fra dommerne.

Men ikke nok med at det kører på dansegulvet. Det står også godt til i privaten.

For et par dage siden kunne Blume nemlig afsløre, at hendes franske kæreste, den 30-årige svømmer Florent Manaudou, havde været på knæ og friet til hende.

Til Ekstra Bladet fortæller hun, at frieriet var meget romantisk.

- Det var romantisk, siger hun og fortsætter:

- Det var mig og Flo (kærestens kælenavn, red.) i Paris. Han er jo franskmand, så det var meget romantisk. Bare os to, siger hun videre.

Pernille Blume og Morten Kjeldgaard fik stor ros for deres første dans i 'Vild med dans' fredag aften. Foto: Jonas Olufson

Ingen dato

Hvornår brylluppet skal stå, ved parret endnu ikke.

- Vi ved det ikke endnu. Der er lidt mange ting på programmet lige nu, siger hun hemmelighedsfuldt.

Både Blume og Manaudou delte 1. september de glædelige nyheder på de sociale medier.

'Min kærlighed og jeg fik begge medaljer ved OL, og nu sker DETTE', skrev hun blandt andet til billedet, hvor hun viste sin forlovelsesring frem.

De næste fredage kan du følge Pernille Blume i 'Vild med dans' på TV 2 og i Ekstra Bladets liveblog fra klokken 20.00.

Skal giftes: - Det var meget romantisk