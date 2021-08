Skam-stjerne i dansk satsning

Menneskeligt begær møder thrillerens intensitet i Discovery Danmarks nye fiktionsserie, 'Dopamin', der er inspireret af kriminalsager fra den virkelige verden.

Serien udspiller sig på det fiktive Limfjordens Universitetshospital, der pludselig rammes af en række uventede dødsfald.

'Dopamin' har forventet premiere på streamingtjenesten discovery+ i foråret 2022.

Skam-stjerne

Og i en af de bærende roller ses den norske stjerne Josefine Frida, som fik sit helt store gennembrud i kultserien 'Skam', hvor hun spillede den populære gymnasiepige Noora.

Det afslører Discovery Danmark i en pressemeddelelse.

- Det har været en meget spændende oplevelse at arbejde på serien, og jeg glæder mig helt vildt til at se, hvordan det endelige resultat bliver, siger Josefine Frida i pressemeddelelsen.

- Som skuespiller leder jeg altid efter nye udfordringer, og rollen i 'Dopamin' er en spændende rolle, og helt anderledes end noget jeg har spillet før, så jeg måtte bare sige ja, lyder det fra den 25-årige norske skuespillerinde.

Josefine Frida spiller med i den danske serie 'Dopamin'. Foto: Andreas Raun / Discovery Danmark / PR/Free

Stjerne-cast

Josefine Frida spiller over for et stærkt dansk cast med en række navne, der vil vække genklang hos alle danskere, siger programdirektør Pil Gundelach Brandstrup i pressemeddelelsen uden at komme navnene nærmere endnu.

- Vi er ekstremt glade for Josefine og resten af castet på 'Dopamin', der har alle forudsætninger for at blive en stærk serie, lyder det fra programchefen.

- Jeg ser frem til at opleve, hvad holdet bag serien og det dygtige cast har formået at skrue sammen.