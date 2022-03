'Skam'-stjerne og 'Badehotellet'-profil: Sådan var sexscenerne

To af de mest populære og kendte kvindelige skuespillere i henholdsvis Danmark og Norge, som deler hede kys og sammen har trekant-sex på det hvide lærred med en flot dansk fyr kendt fra 'Sjit Happens'.

Det er blandt de dampende ingredienser i den nye danske serie 'Dopamin', som har premiere 31. marts på Discovery+ og beskrives som et psykologisk trekantdrama, der pludselig tager en dyster drejning med livet som indsats.

Og netop sexscenerne taler Ekstra Bladet med de tre skuespillere om i videoen herunder.

En af hovedrollerne, sygeplejersken Ida, spilles af den norske superstjerne Josefine Frida, som fik sit helt store gennembrud i kultserien 'Skam', hvor hun havde rollen som den populære gymnasiepige Noora.

Hun er i disse dage i København for at være med omkring gallapremieren på serien - den første danske af slagsen, hun medvirker i.

Artiklen fortsætter under billedet ...

I serien flankeres Amalie Dollerup af Jonathan Harboe, som spiller lægen Jacob og er kæreste med Maiken. Men da først karakteren Ida (Josefine Frida) introduceres, kan hverken Maiken eller Jacob holde fingrene for sig selv. Foto: Andreas Raun / Discovery Networks Danmark/Free

Vant til afklædte scener

Josefine Frida har været vant til at lave flere sexscener i bl.a. 'Skam', hvor hun bl.a. gik til den i dobbeltsengen med flammen William, men hun har alligevel lidt svært ved at beskrive, hvordan det er at filme en trekant med to kollegaer foran kameraet:

- Det er som at filme ... altså, det er jo meget, meget teknisk - det er jo helt teknisk, så det er jo som at filme ... Jeg ved ikke, hvordan jeg skal beskrive det. Det er jo meget, meget planlagt og ganske ligetil, siger Josefine Frida med henvisning til, at en sexscene slet ikke ser ud, som den ender med at fremstå hjemme bag husalteret, telefonen eller iPad'en, når den filmes på settet.

Artiklen fortsætter under boksen ...

Alligevel kommer man ikke uden om, at skuespillerne skal smide klunset og optræde på måder, der ikke er hverdagskost for dem.

Josefine Frida har dog en meget professionel tilgang til det:

- Jeg føler ikke, at det er mig, som viser mig selv. Det er karaktererne, der er intime, så det er helt fint, siger Josefine Frida, som mener, at hun på en måde træder ud af sin krop og overlader den til sin karakter for en stund, når der filmes sexscener på jobbet.

Vild med danskerne

Josefine er vild med både Danmark og danskerne - og ikke mindst sine fans herhjemme:

- Det har været vældigt sjovt og fint at være med i en dansk serie. Jeg er vældigt glad for mine danske fans, og jeg er faktisk glad for danskere generelt, men det er selvfølgelig vældigt fedt med dem, der så 'Skam', og som følger min vej, fortæller hun.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Amalie Dollerup møder Josefine Frida i 'Dopamin', som er den norske stjernes første rolle i dansk regi. Og det går ikke stille for sig - ej heller seksuelt. Foto: Andreas Raun / Discovery Networks Danmark/Free

Josefine Frida har allerede i sin relativt korte karriere spillet over for en lang række store navne inden for skuespil, men hun er alligevel imponeret over sin danske kollega, der for tiden fejrer store triumfer i 'Badehotellet':

- Jeg er blevet meget glad for Amalie, og jeg synes, hun er en utroligt dygtig skuespiller, siger Josefine Frida.

Du kan se en lille forsmag på de scener, der beskrives, i traileren til 'Dopamin' herunder: