Skamferet af sandfluer: Har stadig ar efter tv-optagelser

Det er muligt, at det er godt betalt at lave reality på discovery+, men Mille Gori, der blandt andet kendes som 'Motor–Mille', havde næppe forestillet sig, at hun mere end et halvt år efter optagelserne til 'Øen VIP' og mareridtet med sandfluerne på øen skulle være så skamferet på især benene af ar, at hun ikke vil vise dem frem.

Heden gjorde, at Mille havde megen bar hud og derfor fik en masse bid af sandfluer, som hun reagerede voldsomt på. Foto: Viasat

– Der var mange ting, der var hårde og svære på øen, men sandfluerne, som ingen af os kunne skjule os for og som stak alle vegne på kroppen, var det værste.

- Jeg har virkelig grædt mine modige tårer over, hvor forfærdelige de mange bid var. Det kløede og gjorde ondt, og der var ligesom ikke et apotek med kløedæmpende salve rundt om hjørnet, siger hun til Ekstra Bladet.

På øen skal kendisdeltagerne overleve i barsk natur i 14 dage uden moderne bekvemmeligheder, og det har været hårdt.

Annonce:

Mille Gori fortæller, at hvis der havde været bonus for mængden af tårer i programmet, ville hun have været rig i dag.

– Det sted, hvor jeg fik færrest stik, var i ansigtet. Det lykkedes mig at holde det nogenlunde stik–frit, og det skyldtes, at jeg om natten dækkede mig til i en kombination af kasket, t–shirt og lynlåstrøje. Jeg ville hellere døje med varmen end med fluerne, siger hun.

Indimellem alle tårerne var der også smukke stunder på øen. Foto: Viasat

Nogle lange minutter

På øen, som ligger ud for Panamas kyst i Stillehavet, var vand en mangelvare, så derfor var det vigtigt, at det regnede, så øboerne kunne opsamle drikkevand. Problemet var, at regn også gav flere fluer, så regnen var virkelig et tveægget sværd.

Men også udfordringer med helbredet måtte de kæmpe mod. Tv-læge Charlotte Bøving har tidligere fortalt, at hun blev syg under optagelserne og måtte evakueres.

Annonce:

– Hun var virkelig syg, og jeg sad og holdt om hende, mens vi ventede på hjælp. Der skete meget lige på det tidspunkt, da hun fik det rigtig slemt: Det begyndte at regne, drengene skulle lave ild, og hjælpen skulle komme. Det var overvældende, fortæller Mille Gori og fortsætter:

- Jeg valgte at fortrænge, at hun kunne dø af det, hun fejlede. I stedet fokuserede jeg på at berolige hende og holde hendes hoved – samt formidle til de andre, hvordan hun havde det. Men jeg indrømmer, at det var nogle meget lange minutter, fra vi tilkaldte hjælp, og til hun blev hentet. Jeg aner ikke, om der gik en time eller tre. Jeg forsøgte at være i situationen med hende, og det er formentlig forklaringen på, at jeg ikke gik i panik.

Mille Gori forsøgte at tage sig af Charlotte Bøving, da hun fik tarmslyng. Foto: Viasat

Opholdet på øen tog ret hårdt på Mille Gori, og det viste sig, at hun havde tabt otte kg på de 14 dage, opholdet varede.

'Øen VIP' får premiere på discovery+ og Kanal 5 9. februar.