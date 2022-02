Skandalen fortsætter: Sagsøgt igen

Efterårets store tragedie i Hollywood, da skuespiller Alec Baldwin i en ulykke affyrede et dræbende skud mod filmfotograf Halyna Hutchins under optagelserne til western-filmen 'Rust', fortsætter med at spøge.

Nu er det ifølge TMZ den ledende læge på settet, Cherlyn Schaefer, der har valgt at sagsøge flere på produktionen efter ulykken. Retsdokumenter viser, at hun har lagt sag an mod både den assisterende instruktør, Dave Halls, våbenkonsulenten, Hannah Gutierrez-Reed, og flere andre.

Hun forklarer i dokumentet, at hun var den første, der hastede over til Halyna Hutchins, efter hun var blevet ramt af skud, og forsøgte at give livreddende førstehjælp.

Det var også Schaefer, som ringede efter hjælp og sørgede for, at en redningshelikopter fik fragtet Hutchins hurtigt til hospitalet, hvor den 42-årige filmfotograf senere døde af sine kvæstelser.

Og den oplevelse, lyder det fra Cherlyn Schaefer, har mærket hende så dybt, at hun nu ikke længere kan arbejde. Søgsmålet går på, at den manglende respekt for sikkerhed på produktionen har været skyld i den traumatiske hændelse.

Ifølge TMZ er Alec Baldwin, der altså førte våbnet, ikke omfattet af søgsmålet. Han er dog fortsat genstand for en større politiefterforskning, hvor blandt andet hans telefon er blevet tjekket.

Tidligere har flere søgsmål i forbindelse med sagen været rettet mod 63-årige Baldwin.

Affyrede ikke våbnet

Alec Baldwin forklarede i et interview i december, at han stadig er uforstående over for, hvordan ulykken kunne ske.

- Der må have været nogen, der tog skarpe patroner med på filmsettet. Og en af dem var i den pistol, sagde han.

I interviewet forklarede han samtidig, at han aldrig affyrede våbnet. Ifølge ham var han sammen med Halyna Hutchins i gang med at øve en scene, da våbnet gik af.

Alec Baldwin var helt ude af den efter ulykken. Foto: Jim Weber/The New Mexican

- Jeg viser hende det, og jeg siger: 'Hvordan er det her, virker det her, kan du se det?', og hun svarer: 'Ja, det er godt'. Jeg slipper hammeren (del på pistol, red.) - bang - så går pistolen af, sagde han og fortsatte:

- Jeg ville aldrig pege med en pistol på nogen og trykke på aftrækkeren. Aldrig.