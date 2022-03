Skandaløst: En kæmpe klaphat

Vi troede ikke, det kunne blive værre. Det kunne det.

'X Factor' overgik sig selv i fornuftsstridig adfærd, da Martin Jensen brast helt igennem bundniveauet og sendte de komplet tonedøve Lorenzo & Charlo videre.

Gutterne slog olympisk rekord i at synge falsk, mens de myrdede Sneakers' stakkels 'Efter festen' med den måske allerværste optræden i programmets historie. Det siger som bekendt ikke så lidt.

Ingen kunne tage 'X Factor' alvorligt før den skandaløse dom. Nu kan slet ingen.

Dobbelt dårligt

Lorenzo & Charlo var kummerlige i en grad, der nærmede sig en bizar form for afsporet folkekunst. Som når minus og minus bliver plus i matematik.

Det var dobbelt dårligt, og Thomas Blachman kvitterede da også med at kalde brødrenes performance 'skammeligt for programmet'.

Brødrene Lorenzo & Charlo overlevede - mirakuløst. De KAN bare ikke synge. Foto: Jonas Olufson

Deres videre deltagelse mindede om dengang Jacob Haugaard røg i Folketinget, og Uffe Ellemann-Jensen så rødt.

Blachmans bramfri svada var en befrielse i et show, hvor det ellers virker, som om det efterhånden er forbudt at mene noget negativt.

Naturlige Tina

Den 'konstruktive kritik' er dræbende for programmet. Det kun kan være et spørgsmål om tid, før Sofie Linde trøster en hjem med et kram og klichéen, 'Det handler ikke om at vinde - det gælder bare om at være med'.

Sangeren Tina er heldigvis stadig med. Der er noget forunderligt uspoleret og uanfægtet over hendes såre naturlige fremtoning.

Hun er for god til ’X Factor’. Bare programmet ikke ødelægger hende. Det har for længst ødelagt sig selv.

Bedst: Thomas Blachmans svada.

Værst: Martin Jensens dom.