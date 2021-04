Skandinavisk talkshowkonge stopper

Værten bag en af de største skandinaviske talkshows igennem tiden Fredrik Skavlan har valgt, at næste sæson af det populære talkshow 'Skavlan' bliver det sidste.

Det skriver værten på talkshowets Facebook-side.

'Der er meget, jeg vil savne ved dette job. Gæsterne, selvfølgelig. Folkemængden. De seere jeg taler med i butikken, skriver Fredrik Skavlan på Facebook, hvor han også skriver, at stoppet vil give værten 'chancen for at være lidt mere Fredrik og lidt mindre Skavlan'.

Flere kendte mennesker har været forbi Fredrik Skavlans stol. Her interviewer værten Microsoft-stifteren Bill Gates. Foto: Mark Allan/Ritzau Scanpix

Talkshowet 'Skavlan', der er blevet vist på DR herhjemme, har til tider haft seertal omkring tre millioner i Norge og Sverige. Det er heller ikke hvem som helst, der har været gæst i programmet.

Store politikere som Bill Clinton og Tony Blair har været på besøg, imens utallige verdensstjerner som f.eks. Paul McCartney, Taylor Swift og Dolly Parton har været gæst i 'Skavlan'. Programmet blev nogle gange optaget i London for at tiltrække de internationale gæster.

Derudover har der også været flere danskere med - blandt andre Ghita Nørby, Mads Mikkelsen og Helle Thorning-Schmidt.

Fredrik Skavlan startede talkshowet 'Skavlan' i 2009. Inden det var han vært på et norsk talkshow 'Først & sist'.