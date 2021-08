Skeptisk før tv-optræden: Ville ikke være med

Da Christian først fandt ud af, at han skulle være med i dating-programmet for landmænd, var hans svar et klart nej

Den 29-årige landmand Christian fik en lidt usædvanlig julegave sidste år.

Lillesøster, Pernille, havde nemlig besluttet, at det var på tide, at storebroren fik sig en kæreste. Derfor kunne Christian til jul pakke en flot planche op, der fortalte ham, at han skulle være med i 'Landmand søger kærlighed'.

Men til Ekstra Bladet fortæller Christian, at gaven ikke vakte særlig stor glæde til at starte med.

- Først tænkte jeg, at det skulle jeg selvfølgelig ikke være med i. Tanken om at være med i et reality-program lå meget fjernt for mig, siger han.

Landmanden blev dog med tiden overtalt og takkede til sidst ja til at være med.

- TV 2 forklarede mig, at de lagde meget vægt på, at det ikke er den slags reality, der går ud på at hænge folk ud så dumme som muligt, fortæller Christian til Ekstra Bladet.

Forventede ikke kærlighed

Og Christians skepsis vendte sig for alvor til nysgerrighed, da han søgte råd hos tidligere deltagere i programmet.

- De sagde, at jeg skulle gøre det for oplevelsens skyld, og jeg skulle tage det som en bonus, hvis jeg fandt en.

Forventningen om at finde kærligheden var nemlig ikke det, som fyldte allermest hos den travle landmand, der ellers gerne så, at huset på 353 kvadratmeter også blev hjem for en kommende kæreste.

- Jeg forventede selvfølgelig at lære nogle super søde kvinder at kende. Men jeg var i tvivl, om det ville være muligt at finde noget langtidsholdbart, forklarer Christian.

Ny Strategi

Selvom forventningen om kærlighed ikke var stor, så modtog Christian hele 39 breve, hvilket var mere, end han havde turdet håbe på. Han valgte derfor at lægge an med en ny strategi i håbet om at finde en sød pige.

- Jeg forsøgte at vælge fem meget forskellige kvinder. For min datinghistorik har tydeligvis ikke båret frugt endnu, så jeg så det som en oplagt mulighed for at gøre det anderledes denne gang, fortæller Christian.

