- Sker ikke igen

- Søvnløshed, hovedpine, rysteture og irritation over for sin familie.

Sådan lød det fra instruktøren Ole Bornedal, da han blev bedt om at sætte nogle ord på, hvordan han har det, inden anmeldelserne på hans nye film 'Skyggen i mit øje' kommer.

Gallapremieren på instruktørens længe ventede film, der blandt andet har Danica Curcic, Alex Høgh Andersen og Fanny Bornedal på rollelisten, fandt sted onsdag aften i Imperial.

- Jeg er så privilegeret, at mine film bliver set af et stort publikum, hvad enten det var '1864' eller alt muligt andet. Jeg håber også, at den her film får et stort publikum, fordi den taler også meget til folk i dag, sagde Ole Bornedal på den røde løber foran den fremmødte presse.

Gallapremiere på 'Skyggen i mit øje' Ole Bornedal. Foto: Jonas Olufson

Instruktøren og manuskriptforfatteren Bornedal tager igen fat i et dansk krigstraume, ligesom det var tilfældet med hans meget omdiskuterede tv-serie '1864', som blev vist på DR i 2014.

Sidstnævnte affødte en heftig debat på mange forskellige niveauer, og dramaserien fik ikke det rygte, Bornedal kunne have håbet på. Kritikken haglede ned fra flere sider, og serien vakte både politisk og historisk opsigt.

Ole Bornedal er dog ikke bekymret for, at samme scenarie vil gentage sig.

- Det er altid sådan, at når man får afklapsninger, så bliver man lidt håndsky, og derfor er man parat til at trække hovedet i det øjeblik, nogen løfter hænderne, siger han og fortsætter:

- Men jeg tror ikke, at det sker i det her tilfælde. Den her film er, ligesom tilfældet var med '1864', at den er funderet i nogle facts, hvor der selvfølgelig er broderet oven på med fiktion, og sådan er det altid. Der skal noget fiktion ind i en fortælling, ellers er det jo ikke en fortælling, det siger sig selv.

Ole Bornedal sammen med datteren Fanny Leander Bornedal. Foto: Jonas Olufson

Ud over et stjernespækket cast i filmen blev der også drysset stjernestøv over den røde løber, da en række kendte danske navne troppede op for at se den nye film.

En af de fremmødte, der gjorde sig særligt bemærket i biografen, er skuespiller Jarl Friis-Mikkelsen, som nærmede sig instruktørens ansigt for at fjerne et hår fra hans ansigt. Men det var lidt sværere end først antaget, hvorfor Jarl Friis-Mikkelsen hurtigt måtte opgive at hjælpe sin ven.

- Vi har kælet for hinanden i snart 30 år. Det holder aldrig op, og jeg kan ikke ryste ham af mig, sagde Ole Bornedal med et grin.