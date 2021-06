Skidt start for ny Afdeling Q-film

Sammenligner ikke

Over for Ekstra Bladet understreger Frederik Honoré, at man hos Nordisk Film ikke sammenligner 'Marco Effekten' med de fire foregående film baseret på Jussi Adler-Olsens bestsellerbøger.

'Vi er fantastisk stolte af 'Marco Effekten'. Vi har lavet et reboot af hele Afdeling Q-universet. Og det er klart, at når man starter forfra og opbygger noget nyt og dermed har det 'lange lys på', er der også andre forventninger. Derfor sammenligner vi ikke os selv med de fire foregående film. Udgangspunktet er et helt andet her, og i det lys er vi kommet godt ud af startblokken', skriver han i en mail.

- Hvad synes I om den modtagelse, filmen har fået af anmeldere og publikum?

'Igen, når man rebooter et kendt univers, vil der altid være delte meninger – både hos anmelderne og blandt biografgængerne – det er der ikke noget usædvanligt i. Tænk bare på diskussionerne om de forskellige Bond-film', skriver han og fortsætter:

'Mange er superglade for, at vi har et andet take på universet. Og andre synes, vi skulle have fortsat i samme spor som de andre film. Men i Nordisk Film har vi sat os for at starte en helt ny fortælling om Afdeling Q, som skal udvikle sig over de kommende seks film. Og med den modtagelse, vi har fået indtil videre, er vi glade og ser frem til at arbejde med universet de næste mange år.'