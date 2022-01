Skifter program: Lagde du mærke til detaljen?

Danmark er et lille land.

Og når det kommer til reality- og konkurrenceprogrammer har det vist sig at være endnu mindre.

I hvert fald har man i flere tilfælde kunnet spotte deltagere fra ét program pludselig optræde i et andet.

Det er også tilfældet i det nyeste afsnit af 'Årgang 20', der netop er blevet vist på TV 2 her tirsdag aften.

Her følger vi den unge mor Maria Brask Mainz, der skal shoppe sin brudekjole til brylluppet med kæresten Daniel.

Men vågne seere vil opdage, at det ikke er et helt ukendt ansigt, der hjælper Maria med at finde kjolen.

Det er nemlig Tilde, der er kendt fra 'Den store bagedyst' på DR1, som er med på skærmen, når den perfekte kjole skal findes.

Tilde er ud over at være butikschef også model. Foto: DR

Specialist på området

Tilde har i forbindelse med deltagelsen i 'Den store bagedyst' fortalt om, at hun arbejder i netop en brudetøjsbutik og er meget tilfreds med sit job som butikschef i Copenhagen Bridal.

- Det var et job, jeg søgte uopfordret, fordi jeg vidste, det var mig. Jeg er specialist på det område og har været ansat i fire år.

Ekstra bladet har forsøgt at få en kommentar fra Tilde, men hun er skrivende stund ikke vendt retur.

Du kan se 'Årgang 20' på TV 2 tirsdag klokken 20.00 eller på TV 2 Play.