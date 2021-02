Skifter til konkurrenten

Ask Rostrup bliver chef for TV2 News

Ask Rostrup vil inden længe ikke være at finde i nyhedsstudiet hos DR.

Fra april er han udpeget som ny chefredaktør og kanalchef for TV2 News. Det oplyser TV2 i en pressemeddelelse.

Ask Rostrup har i 14 år været både vært og redaktør på DR, hvor han blandt andet har stået for valgdækning og været i front for programmet 'Langt fra Borgen'.

Chefrollen er dog ikke ny for den erfarne journalist. Før sin tid på DR har Ask Rostrup blandt andet været chefredaktør på metroXpress og nyhedschef på Berlingske.

Dropper samarbejdet

'Nu vender Ask Rostrup tilbage til chefredaktørrollen, og det bliver heldigvis hos os på TV2 og på NEWS. Det er jeg utroligt glad for. Ask er en erfaren, respekteret og knusende dygtig journalist og leder, som vi får glæde af her på TV2,' siger Ulla Pors, TV2's nyudnævnte nyhedsdirektør blandt andet i pressemeddelelsen.

Også Ask Rostrup selv er tilfreds med skiftet, og han glæder sig til at stå i spidsen for, hvad han kalder et 'sjældent, næsten frygtindgydende, kompetent hold af tv-folk'.

'Vi skal formidle virkeligheden, som den folder sig ud, og vi skal sætte dagsorden,' siger Ask Rostrup i pressemeddelelsen og fortsætter:

'Nyhedsjournalistik har været omdrejningspunktet i hele mit virke som journalist de seneste 30 år. Alt, hvad jeg har lavet, har drejet sig om at opdyrke og formidle nyhedshistorier, om at klæde os alle på til at deltage bedst muligt i samfundet og i demokratiet. Det er det, jeg altid har brændt for – og derfor er TV2 NEWS for mig det perfekte match.'

Scorer nyt job