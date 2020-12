Skjult detalje i realityprogram: Skal give sex-accept

Samtykke-regel skal sikre, at ingen i 'Ex on the Beach' havner i situationer, de ikke ønsker

Det populære realityprogram ’Ex on the Beach’ er kendetegnet ved utroligt meget sex deltagerne imellem. Men inden der hygges på lagnerne, skrider en nøje planlagt samtykke-regel i kraft.

Det bekræfter to af deltagerne i programmet over for Ekstra Bladet. Hvis der skal dyrkes sex, kræver det, at man først giver sin tydelige accept. Ellers bryder produktionen ind.

- Når man ligger i sengen, eller hvor man nu er henne, og kysser, så skal man lige give et thumbs up (en tommelfinger i vejret, red.) til kameraet, der signalerer, at begge parter er indforstået med det inden penetreringen sker, siger Camilla Thoby fra årets ’Ex on the Beach’.

Begge parter skal give en tommelfinger i vejret, før der kan fortsættes til næste fase.

Camilla fortæller, at produktionen blev sat i bero, da en fyr var for fuld til at give sit 'go'. Foto: Janus Nielsen

Camilla Thoby fortæller, at der bliver holdt grundigt øje.

- Hvis man ikke selv gør det, så siger de over højtaleren, at man skal give en thumbs up. Og lyden er høj. Det er ikke noget, man lige ignorerer.

Bliver stoppet

Camilla Thoby fortæller, at den samme regel var trådt i kraft, da hun deltog i sidste sæson, der blev filmet i Brasilien, og hun er klart fortaler for tiltaget.

- Jeg kan rigtig godt lide den regel, for hvis man er for fuld, så stopper de det faktisk. Det er rart at vide, at de passer på folk.

Asbjørn Nielsen har forståelse for reglen, men kalder den samtidig en kæmpe mood-killer. Foto: Janus Nielsen

Hun har ikke selv haft sex på skærmen, da Ekstra Bladet taler med hende, men hun fortæller til gengæld, at hun har oplevet at vende tommelfingeren nedad, og den situation kan godt være lidt mærkelig, mener hun.

- Jeg har givet thumbs ned, fordi jeg ville gøre det klart, at der ikke skulle ske mere. Det var ikke noget, han (fyren, red.) så. Jeg har aldrig haft problemer med at sige nej, og jeg tror godt, at fyrene kan mærke på mig, om de må gå videre, men det giver alligevel en tryghed at nogen holder øje. Det giver en tryghed.

- Selvom dem inde i villaen ikke kunne finde på at overskride folks grænser, så kan jeg godt lide reglen. Men den lægger også et pres på den sidste, der skal vende tommelfingeren og derved signalere, om han eller hun også gerne vil have sex, siger hun.

'Kæmpe fucking mood-killer'

Asbjørn ’Tyren’ Nielsen har haft sex i programmet, og han har derfor selv oplevet at skulle give en tommelfinger i vejret. Selvom han er tilhænger af tiltaget, så ødelægger det også meget, mener han.

- Det er kæmpe fucking mood-killer, for tit glemmer man alt om det, og så kommer det over højtaleren. Så kigger man på hinanden, og man kan mærke, pikken falder langsomt. Man bliver lige mindet om, at der sidder nogen på den skide skærm og kigger med, griner han og fortsætter.

- Tit og ofte spørger jeg, om vi kan give thumbs up fra start, for så er det givet. Det er en kæmpe killer, men jeg kan sagtens forstå tanken. Det handler jo om at vise, at begge er indforstået med, hvad der skal ske. Men jeg synes også, vi er gamle nok til at sige nej, hvis ikke man har lyst.

- Man skal også huske på, at festerne typisk varer fra måske klokken 20 til 23 eller 24. Vi kan slet ikke nå at blive så fulde, at vi ikke aner, hvor vi er.

For fuld til accept

Ifølge Asbjørn Nielsen giver det også ham en tryghed.

- Man undgår, at der opstår situationer – også efterfølgende, hvor folk får ondt i røven, når de ser det på tv. Pigen eller drengen kan ikke bagefter sige, de ikke ville, for der er givet thumbs up.

Camilla Thoby fortæller, at der faktisk opstod en situation i årets sæson, hvor produktionen måtte sige stop, da en af fyrene ikke var i stand til at give tilsagn.

- Der var en fyr, der fik oralsex i stuen under en leg, og han var meget, meget fuld. Det skete meget pludseligt, så produktionen råber 'thumbs up', og at de skal gøre det. Men han var for fuld til at gøre det. Som jeg husker det, var der produktionsstop, så de kunne sikre sig, at alt var okay. Han var mega stiv, griner hun.

'Ex on the Beach' kan ses på streamingtjenesten Dplay og Kanal 4. Ekstra Bladet har været i kontakt med Discovery Networks, der ikke ønsker at kommentere på artiklens indhold.