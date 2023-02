Skjult talent: Clara Nedergaard overrasker i 'X Factor'

'X Factor'-deltager Clara Nedergaard viste i gårsdagens episode, at hun kan mere blot at synge

- Nogle gange kan man godt bruge en overraskelse, når noget bliver så stilrent, og BUM, så tager du mundharmonikaen frem.

Sådan lød reaktionen fra en smilende Simon Kvamm i gårsdagens udgave af 'X Factor'.

Overraskelse var der da også grund til, da 19-årige Clara Nedergaard pludselig hev en mundharmonika frem ud af det blå under sin performance af Trolle Siebenhaars ’Sweet Dogs’.

- Vi vil jo gerne lige høre dig om dit skjulte talent. Lige pludselig stod du med en mundharmonika? Hvornår har du lært du det?

- Det lærte jeg i mandags ... eller jeg har brugt siden i mandags på at lære det, fortæller Clara Nedergaard.

Og med så kort tid til at mestre det lille instrument nåede nervøsiteten også at melde sig for den 19-årige sangerinde:

- Jeg skal da indrømme, at jeg har tænkt meget på det, og den har fyldt meget i denne her uge. Men jeg ville have den med, og det gik jo også fint.

19-årige Clara Nedergaard sikrede sin overlevelse med sin optræden af 'Sweet Dogs' og gik dermed videre til næste uges liveshow. Foto: Rasmus Flindt Pedersen.

En spontan ide

Det var dog oprindeligt heller ikke meningen, at blæseinstrumentet skulle med scenen.

- Det var Thomas Blachmans idé. Jeg tror egentlig, at det var for sjov. På et tidspunkt sagde han, at det kunne være sjovt, hvis jeg lige fyrede solo på mundharmonika af. Og så var jeg sådan, ja, lad os gøre det!

- Hvad bliver det næste? En xylofon? En sækkepibe?

- Det ved jeg ikke endnu. Men det kan da godt være, at vi finder på et eller andet. Så man må jo følge med.