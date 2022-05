Skjulte det for alle: Nu deler han stor hemmelighed

Casper Berthelsen var på manges læber, da han sidste år som den første deltog i TV 2-programmet 'Bachelor' og for øjnene af de danske seere skulle forsøge at finde kærligheden blandt 18 kvinder i luksuriøse omgivelser under Sydens sol.

Han fandt kærligheden med Michaela i programmet, men det gik galt, da de kom hjem til Danmark, og romancen imellem dem blev aldrig til noget.

Her kan du læse Michaelas version af sagen.

Derefter gik tingene skævt for Casper Berthelsen, der fik det mere og mere skidt, efter han kom hjem til Danmark.

- Jeg håbede jo oprigtigt på, at jeg kunne finde kærligheden ved at være med i programmet. Det endte jo, som alle så, med, at Michaela efterlod mig med et knust hjerte, siger han til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Det, jeg ikke fortalte dengang, var, at jeg følte, at jeg fejlede på nationalt tv. Jeg følte mig som en fiasko.

Den følelse tog fart, som tiden gik.

- Da jeg kom hjem til Danmark igen, gik der et halvt år, før der var premiere på programmet. I den periode blev jeg anbefalet ikke at date andre eller afsløre, om jeg var single på Facebook og de her ting. Samtidig var der corona, så man var bare derhjemme. Man kunne knapt nok se sin familie og venner, og det var ikke muligt at danne nye relationer, siger han og tilføjer:

- Så jeg sad tilbage med et kæmpe tomrum, og det førte til, at jeg fik rigtig mange dårlige tanker om mig selv, og jeg fik det værre og værre. Jeg blev faktisk ramt af en depression. Jeg var meget hjemme, hvor jeg bare sad og græd. De dage, hvor det var værst, græd jeg nok en time om dagen. Det var især slemt i den periode, hvor 'Bachelor' blev vist i tv, og hvor jeg genoplevede det hele, som jeg synes var svært, og samtidig var der en meget stor opmærksomhed fra medierne.

Casper fandt ikke en kæreste under 'Bachelor'. Foto: Lotte Lemche/TV 2

Det kulminerede

Casper Berthelsen fortæller, at han bevidst holdt sin sindstilstand hemmelig, når han eksempelvis gav interviews til medierne.

- Jeg fortalte ikke, hvordan jeg virkelig havde det. Jeg ser mig selv som en meget robust person, så det kom faktisk bag på mig, hvor hårdt jeg blev ramt, og hvordan jeg havde det, siger Berthelsen, der dog indså, at han var nødt til at aflægge sin læge et besøg.

- Lægen vurderede, at jeg havde en depression, men det var ikke i en sådan grad, at jeg skulle medicineres. Men jeg var hårdt ramt. Alt, der virkede nemt før, var pludselig svært. Jeg elsker jo normalt at træne og holde mig i gang, men det kunne jeg pludselig heller ikke mere. Jeg begyndte at få skader og overbelastninger, så det begyndte at kunne ses fysisk.

Meget svært år

Efter det tog Casper Berthelsen for alvor tyren ved hornene og tog hånd om problemet.

- Jeg tog kontakt til TV 2, og de satte mig sammen med en psykolog, og det hjalp mig rigtig meget. De var gode til at tage hånd om mig, siger han.

Casper har siden sin deltagelse i 'Bachelor' fundet kærligheden med Sarah Jessica Jeppesen. Foto: Anthon Unger

- 2021 var et svært år for mig, og jeg var faktisk ramt af depressionen hele året. Men i 2022 er jeg kommet ovenpå, og jeg har det meget bedre i dag. Psykologen fik mig rettet ind på, hvad problemet var, og at der var tale om et stressudløst traume. Jeg talte meget med mine nærmeste, herunder min kæreste Sarah, og læste mange selvudviklingsbøger. Faktisk 12 bøger på et år, siger han med et grin.

Tirsdag er der premiere på en ny sæson af 'Bachelor' på TV 2 og TV 2 Play.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

I podcasten 'Der er brev' gennemgår Ekstra Bladets journalister hele retssagen mod Teitur Skoubo og fortæller om reaktionerne fra hans reality-kollegaer. Lyt med herunder eller i din foretrukne podcast-app