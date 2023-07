Skjulte sandheden for seerne

SPOILERALARM: Hvis du ikke har set ekstraprogrammet af 'Bachelorette' og ikke vil have spoilers, så stop med at læse nu!

Der var amoriner i luften imellem Julie Kriegler og Mads Rommelhoff, da de datede hinanden i TV 2-succesen 'Bachelorette'.

Her var der kys, kram, hede blikke, søde ord og romantiske dates på menuen imellem de to.

Julie Kriegler endte da i sidste ende også med at tilbyde sin sidste rose til Mads Rommelhoff.

Men selvom alting så rosenrødt ud på tv, var det langt fra sådan i virkeligheden.

Det fortæller Julie Kriegler i et interview med TV 2.

Her afslører hun nemlig, at hun var meget i tvivl i minutterne op til, at hun skulle uddele den sidste rose. Faktisk overvejede hun, om hun slet ikke skulle give en rose.

En tanke, hun også vendte med produktionen, lige inden hun skulle træffe det afgørende valg imellem sine to sidste bejlere, Mads og Jonas.

I interviewet med TV 2 fortæller Julie Kriegler, at hun oprigtigt godt kunne lide Mads, og at de på papiret 'passer perfekt sammen'. Derfor valgte hun også at give ham sin sidste rose trods sin store tvivl.

Men i virkeligheden var den romantiske kemi der ikke for den ombejlede 'Bachelorette'.

- Det føltes ikke rigtigt i min mave. Men hvis jeg skulle give en rose til nogen, skulle det selvfølgelig være Mads, fortæller Julie Kriegler til TV 2.

- Men det havde da også været lidt boss ass bitch ikke at give den sidste rose til nogen og sige: 'Jeg har prøvet og gjort mit bedste for at lære de her fyre at kende, men kærligheden var der ikke for mig', siger hun videre.

Kærligheden varede ikke ved imellem Julie og Mads. Foto: Lotta Lemche/TV 2

Ikke fundet kærligheden

Julie Kriegler fortæller til TV 2, at hun undervejs nok blev revet med bare 'at føle et eller andet', men at hun også oprigtigt var glad for Mads Rommelhoff, imens de datede i Mexico.

For hende var det dog ikke noget, der havde potentiale, når de kom hjem til Danmark.

Julie Kriegler fortæller i samme omgang, at hun stadig har mod på kærligheden den dag i dag, men at hun ikke har fundet den, siden hun vendte hjem fra optagelserne til 'Bachelorette'.

Det til trods for, at hun har fået mange beskeder fra mænd, der har fulgt med i 'Bachelorette' og set hende på skærmen.

Julie valgte at give sin sidste rose til Mads, selvom hendes mavefornemmelse fortalte hende noget andet. Foto: Lotta Lemche/TV 2

Ekstra Bladet har gentagne gange forsøgt at få et interview med Julie Kriegler, men hun har ikke haft lyst til at stille op.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Mads Rommelhoff i forbindelse med Julie Krieglers udtalelser. Han oplyser, at han ikke har lyst til at kommentere dem, men tidligere har han fortalt til Ekstra Bladet, at de to har et fint forhold til hinanden den dag i dag.

- Jeg har det fint med Julie i dag. Vi skriver sammen en gang i mellem, men altså vi ses ikke eller har nærkontakt, lød det fra Mads Rommelhoff.

