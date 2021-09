Skraber bunden: Den nye Allan Simonsen?

På trods af kun at have fået syv og ti point af dommerne, gik Jacob Haugaard og Camilla Dalsgaard direkte videre i fredagens 'Vild med dans'

Efter at have danset en cha cha på scenen i fredagens 'Vild med dans' fik entertainer Jacob Haugaard og danser Camilla Dalsgaard både ris og ros af dommerne, men endte kun med at få sammenlagt ti point.

Det ændrede dog ikke på, at parret blev stemt direkte videre i fredagens 'Vild med dans' af seerne.

I Ekstra Bladets live-blog var det også tydeligt, at Haugaard var vældig populær blandt seerne.

'Jacob Haugaard skal vinde. Han er en ægte entertainer', skrev en eksempelvis, mens en lang række seere opfordrede til, at man stemte på ham.

Haugaard og Dalsgaard i fuld gang med deres 'Cha Cha' på scenen. Foto: Tariq Mikkel Kahn

Den nye Allan Simonsen

Mange husker nok, da den tidligere fodboldspiller Allan Simonsen var med i 'Vild med dans' i 2013 og nåede hele vejen til semifinalen. Det til trods for, at han fik bundpoint fra dommerne igennem hele sæsonen.

Adspurgt om Jacob Haugaard er den nye Allan Simonsen, var svaret klart, da Ekstra Bladet talte med danseparret efter fredagens afgørelse.

- Det ville da være dejligt, hvis det skete, lød det fra Haugaard, der ikke lagde skjul på, at han var både overrasket og lettet over at være gået videre.

- Vi står her med laveste dommerstemmer i dag og sidste gang, så jeg tænkte, at der er nok mulighed for, at vi skal i omdans, men det gik jo fint, sagde Haugaard og fortsatte:

- Efter sidste gang synes heller ikke, at jeg kan være det bekendt overfor Camilla, og det er helt sikkert hårdt at ryge ud efter første afstemning, fortalte parret til Ekstra Bladet efter afgørelsen.

Håber på 15 point

Efter at have fået syv point i sidste uge og ti point i fredag aften håber parret på, at de kan få endnu flere point i næste uge.

- Fem gange tre, det er 15, lød det fra Haugaard.

- Ja, første program er et-tallerne, andet program er to-tallerne, og nu går vi efter tre-tallerne, og så håber vi også, seerne hjælper os lidt, fortsatte Dalsgaard.

Haugaard kom samtidig med en opsang til sine medmennesker og opfordrede folk til at komme ud og danse.

- Der er mange som 40-årige, der har givet op. Jeg fylder 70 til foråret, så kom nu op ad stolen for fanden gutter, og sving træbenene, lød opfordringen fra Haugaard.