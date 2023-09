Skræmmende dobbelttrab: TikTok-influencer fængslet på livstid

En brutal sag rystede Storbritannien i fjor, efter at to mænd blev dræbt, da deres bil blev tvunget af vejen, ramte et træ og straks efter brød i brand.

Nu er dommen til de skyldige faldet, og det er ikke bare en kort stund bag tremmer, der er tale om. Tværtimod.

Det skriver flere britiske medier, herunder The Guardian.

En 24-årig britisk TikTok-influencer ved navn Mahek Bukhari er således blevet fængslet på livstid med en minimumsdom på 31 år og otte måneder for sin (hoved)rolle i drabet på de to mænd.

De to ofre døde i en ildkugle, da deres bil blev tvunget af vejen under en højhastigheds-biljagt uden for Leicester.

Også mor i spjældet

Fængslet efter den tre måneder lange retssag blev også influencerens mor, Ansreen Bukhari, som blev idømt en minimumsdom på 26 år og ni måneder for dobbeltdrabet.

Og hvorfor var der så tale om drab?

Jo, parret var en del af en gruppe, der i forening lokkede de to senere ofre til en Tesco-parkeringsplads (et stort supermarked) i februar sidste år, inden de efterfølgende forfulgte dem i bil med hastighed på op til 100 kilometer i timen.

Årsagen til drabene skulle være, at Ansreen Bukhari havde haft en affære med den ene dræbte, Saqib Hussain, men da hun ville stoppe romancen, truede han med at sladre til hendes ægtemand, hvis ikke hun betalte ham en formue.

For at gøre ham tavs arrangerede TikTok-datteren, Mahek Bukhari, et møde med Hussain på føromtalte parkeringsplads i Leicester under påskud af at ville give ham pengene.

Men i stedet ankom de to gerningskvinder som en del af en gruppe på otte personer iført ansigtsbeklædning, mens mindst én person bar et våben.

Da Hussain og hans nære ven Ijazuddin, som havde tilbudt ham et lift, ankom til parkeringspladsen, flygtede de hurtigt fra stedet, og de blev forfulgt af gruppen i høj hastighed og kørt af vejen, hvilket førte til deres død.

'Jeg skal dø'

I et telefonopkald foretaget af Hussain få øjeblikke før sin død, sagde han, 'der er fyre, der forfølger mig. De prøver at køre mig af vejen. De prøver at dræbe mig - jeg skal dø'.

Sagen medførte også, at de medskyldige fik høje straffe.

Ifølge The Guardian sagde dommeren Timothy Spencer KC ved domsafsigelsen fredag eftermiddag, at Mahek Bukharis 'letkøbte berømmelse' gennem hendes karriere som influencer havde gjort hende 'fuldstændig selvoptaget'.

Desuden lød det:

- TikTok og Instagram er kernen i denne sag. Det er grunden til, at du, Mahek, droppede ud af universitetet. Havde du ikke gjort det, ville du nu være en ung kandidat med hele livet foran dig. Nu begrænser du dig selv til fængsel i alle dine bedste år.