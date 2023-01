Skræmmende: - Jeg er glad for, vi har hinanden

Computerspils-entusiaster kan være ekstremt vanskelige at tilfredsstille, når yndlingsspillet rammer Hollywood.

Film som 'Assassin's Creed' (2016), 'Uncharted' (2022) og 'Resident Evil: Welcome to Raccoon City' (2021) blev alle høvlet ned af anmelderne, og Netflix-seriesatsningen af sidstnævnte franchise fra 2022 blev skrottet efter en enkelt sæson.

Nu forsøger HBO Max sig så med en seriematisering af Playstation-spillet 'The Last of Us', der oprindeligt udkom til PS3 i 2013 og er et af de bedste spil til Sonys konsol nogensinde.

Hovedpersonerne, Ellie og Joel, spilles af Bella Ramsey, teenagestjernen fra 'Game of Thrones', og Pedro Pascal, der slog sit navn fast i Netflix-hittet 'Narcos'.

Mærker presset

Og det umage makkerpar mærker presset, når det kommer til at tilfredsstille de krævende fans.

- Vi mærker helt sikkert presset. Men sådan tror jeg altid, det vil være, når man kaster sig over en rolle eller et show, der allerede har en eksisterende fanbase, sagde 19-årige Bella Ramsey for nylig under et online-interview for flere internationale medier.

Pedro Pascal var, med en ironisk distance, glad for at blive mindet om presset, som han under optagelserne forsøgte at skubbe i baggrunden.

- Det er en kompliceret balancegang, fordi for meget fokus på den slags pres i sidste ende vil eliminere evnen til at levere det, der er bedst for historien, siger Pedro Pascal.

Bella Ramsey og Pedro Pascal i 'The Last of Us'. Foto: HBO Max

- Jeg er også glad for, vi har hinanden i modsætning til, hvis det kun var en af os, der skulle ud på den rejse. Det ville være langt mere skræmmende. At vi var sammen om oplevelsen, gjorde det hele langt mere jordnært, så vi nemmere kunne fortælle hinanden, at vi ikke skulle lægge for meget pres på os selv, siger Bella Ramsey.

'The Last of Us' har premiere på HBO Max 16. januar.

Serien er langt fra den eneste, du bør glæde dig til i år:

