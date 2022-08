Skræmt af sexscener

Ung skuespillerinde havde sine betænkeligheder ved at skulle medvirke i ny 'Game of Thrones'-serie

AMSTERDAM (Ekstra Bladet): Har du først oplevet mængden af sex og vold i 'Game of Thrones', så kan du godt blive en anelse nervøs, når du hyres til at spille med 'House of the Dragon', der foregår i samme univers.

- Jeg var stadig 17, da jeg begyndte jobbet, og jeg havde ikke set 'Game of Thrones'. Så jeg begyndte at se den, og den skræmte mig, må jeg være ærlig at sige, fortæller 19-årige Emily Carey til Ekstra Bladet.

Interviewet foregår i Amsterdam i forbindelse med den europæiske forpremiere på 'House of the Dragon', der skal forsøge at ride videre på 'Game of Thrones'-bølgen, der endte som et internationalt seriefænomen.

Nu kan den britiske skuespillerinde så selv ende med en verdensberømmelse, som blandt andre Nikolaj Coster-Waldau opnåede med 'Game of Thrones'.

Emily Carey spiller den unge udgave af Alicent Hightower, som er bedste veninder med kongens datter, prinsesse Rhaenyra Targaryen.

Alicent Hightower ender med at blive gift med kongen, hvilket naturligt nok tester pigernes venskab til det yderste.

Med sin rolle i 'House of the Dragon' står 19-årige Emily Carey på tærkslen til sit helt store gennembrud. Foto: Bart van der Putten

Smagsprøve på had

Nu afventer Emily Carey spændt seernes reaktion, når 'House of the Dragon' kan streames på HBO Max fra mandag.

- Ingen ønsker at være hadet, men jeg tror, at de fleste allerede har en forventning om, at min karakter bliver hadet, og nogle mennesker har problemer med at skelne mellem en karakter og en skuespiller, så jeg har allerede fået en smagsprøve på det.

- Jeg glæder mig til, at folk begynder at få en mening om Alicent. Og hvis jeg kan frembringe en så stærk reaktion som had, så har jeg gjort mit arbejde godt. Men jeg har tænkt meget på at være hadet af folk, og det er meget skræmmende, siger Emily Carey, som i skrivende stund nok mest er kendt for at have medvirket i 41 afsnit af lægedramaet 'Casualty', der snart går i gang med sin 37. sæson på BBC.

Det skal nok gå

Det unge stjerneskud er dog fuld af fortrøstning.

- Det skal nok gå. Vi bliver internationale superstjerner med en meget lang og succesfuld karriere. Det er det, vi håber på, men jeg prøver ikke at tænke for meget på det, griner hun.

