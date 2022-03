Skrevet ud af succes-serie: Nu er hun tilbage

Unge Mia Højgaard, der kunne opleves på skærmen som den unge stuepige Ane i sæson fire til otte af 'Badehotellet', har ikke optrådt i seriens sæson ni, der netop er overstået.

Hun blev simpelthen skrevet ud af serien.

Men fans af hende skal ikke være bange for at savne hende på tv-skærmen, for nu er hun nemlig aktuel i en anden TV 2-serie - tredje sæson af TV 2 Charlie-krimien 'Sommerdahl', der netop har haft premiere.

Debuterede som 15-årig

Mia Højgaard var bare 15 år, da hun debuterede i 'Badehotellet'. Selv om hun ved, at hun brænder for skuespillet, er det vigtigt for hende at minde sig selv om, hvorfor hun gør det.

- Nogle gange skal jeg lige stoppe op og tænke: Det her er også min beslutning. Især efter så mange år på 'Badehotellet', fortæller hun og fortsætter:

- Er det virkelig det her, jeg gerne vil, eller er det fordi, at jeg er heldig, at det bliver skrevet videre (manuskriptet, red.) hvert år?, siger Mia Højgaard.

Den 24-årige skuespillerinde afløser Laura Kjær i rollen som Laura Sommerdahl, og selv om det måske kan lyde svært at skulle spille en andens rolle, har det for Mia Højgaard været nogle helt naturlige sko at fylde ud.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Mia Højgaards karakter Laura Sommerdal er i serien kæreste med Mathias Käki Jørgensen, der bl.a. er kendt for 'Norskov' og 'Vild med dans'. Foto: Henrik Petit / TV 2

Har savnet det

Laura Sommerdahl står nemlig med nogle helt anderledes konflikter og dilemmaer i den nye sæson end i de to foregående.

- Jeg føler, at hun (Laura Sommerdahl red.) er modnet. Det har været nemmere at træde ind i rollen, for det har været naturligt, at hun skulle ændre sig, fortæller Mia Højgaard.

- Jeg er glad for, at jeg har haft 'Sommerdahl' til at udfylde noget af det, jeg har savnet.

'Badehotellet' var med til at tænde en skuespillergnist på et tidspunkt, hvor Mia Højgaard gik på Det Kongelige Teaters balletuddannelse i Odense.

- Jeg troede hele mit liv, at jeg skulle være danser, indtil jeg i 1.g besluttede mig for, at det ville jeg ikke alligevel.

Artiklen fortsætter under billedet ...

- Det har selvfølgelig været lidt trist. Jeg har været med over en periode på otte år. Det har virkelig fyldt meget, og det var det, der startede hele min drøm om skuespil – i hvert fald inden for film- og tv-verdenen, fortæller Mia Højgaard. Foto: Henrik Petit / TV 2

Fejer fremtiden væk

I sæson tre af 'Sommerdahl' står Laura over for en skillevej i livet. Det er noget, Mia Højgaard kan relatere til. Hun stod således selv over for en svær beslutning om at droppe dansedrømmen.

- Når man har arbejdet på noget, siden man var fire år gammel, så er det virkelig mange år, man skal lægge bag sig. Det er en fremtid, man skal feje væk, som man havde tænkt, man skulle have, fortæller hun og fortsætter:

- Det var virkelig svært for mig at beslutte, om det var det, jeg skulle fortsætte med eller ej.

Da Mia Højgaard traf beslutningen om at stoppe sin danseuddannelse, gik hun 1.g i gymnasiet og var begyndt som skuespiller i 'Badehotellet'.

- Der var en masse andet, socialt, der trak i mig. Og jeg havde fået tændt en ny gnist i forhold til skuespil, som jeg blev nødt til undersøge nærmere.

'Sommerdahl' sendes på TV 2 Charlie hver søndag klokken 20.50.