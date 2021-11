Skrider fra hitserie: Nægter at blive vaccineret

Rockmond Dunbar forlader '9-1-1', efter han har fået afvist en anmodning om at blive fritaget for covid-19-vaccinen

'9-1-1' mistede mandag aften en markant skikkelse, da det nyeste afsnit af tv-serien løb over de amerikanske skærme.

Her kunne seerne opleve, at Rockmond Dunbars karakter, Michael Grant, som ellers har været blandt hovedrollerne siden begyndelsen, blev skrevet ud af serien.

Det pludselige exit skyldtes, at produktionsselskabet 20th Television, som står bag serien, har krævet, at alle skuespillere i den og andre af firmaets produktioner bliver vaccineret. Og det har Rockmond Dunbar nægtet.

Det skriver flere medier - heriblandt Variety - der har fået bekræftet det af skuespilleren selv.

48-årige Dunbar fortæller til mediet, at han af religiøse og medicinske årsager anmodede om at blive fritaget for kravet om vaccination, men den anmodning blev afvist.

- Min oprigtige tro og private sundhedshistorik er meget private og personlige dele af mit liv, som jeg ikke har talt om offentligt, og jeg har intet ønske om at begynde på det nu. Jeg har været skuespiller i denne branche i 30 år, men mit vigtigste job er som mand og far til fire små børn, siger han og fortsætter:

- Som en troende mand ser jeg frem til, hvad fremtiden bringer. Jeg har nydt de seneste fem sæsoner med dette vidunderlige cast, og jeg ønsker kun det bedste for dem alle, slutter han.

Rockmond Dunbar har især gjort en karriere ud af at medvirke i forskellige tv-serier. Den største rolle havde han som 'C-Note' i 'Prison Break', men hans cv tæller også serier som 'Grey's Anatomy', 'CSI: Miami', 'Sons of Anarchy' og 'The Mentalist'.

'9-1-1' kan i Danmark streames på Viaplay, hvor de i øjeblikket ligger tre sæsoner. Serien har kastet en spinoff af sig i form af '9-1-1: Lone Star' med Rob Lowe i hovedrollen.

En talsperson fra 20th Television bekræfter over for Variety, at der er indført krav om vaccination.