Skrider fra Netflix-hit

Det går ikke stille for sig, når seerne på Netflix kan følge med i en gruppe ejendomsmæglere, der sælger Los Angeles-luksusboliger, i realityserien 'Selling Sunset'.

Men når de kommende sæsoner rammer skærmen, bliver det ikke Maya Vander, som kommer til at stå for noget af dramaet eller de vilde boligsalg.

Hun har nemlig valgt at smutte fra serien, som hun ellers har været en del af siden starten.

- Jeg elsker serien, og det har været fantastisk, men jeg glæder mig til at fokusere på boligmarkedet i Miami. Jeg vil gerne fokusere på min familie, og det kræver meget at flyve fra kyst til kyst. Serien er fantastisk, og jeg elsker alle, men jeg ser frem til at udvikle min forretning i det sydlige Florida, siger hun til Page Six.

Maya Vander forlader samtidig The Oppenheim Group, som er den ejendomsmæglerkæde, realityserien følger.

Hendes exit kommer efter en periode med stor sorg for den 40-årige ejendomsmægler og tv-kendis.

For få dage siden offentliggjorde hun på Instagram, at hun var blevet ramt af en ufrivillig abort ti uger inde i en graviditet - en sorg, der kommer kun seks måneder efter, hun fik en dødfødt søn i uge 38.

Maya Vander og hendes mand, Dave Miller, har sammen treårige Aiden og toårige Elle.

'Selling Sunset' havde premiere i 2019 og opnåede hurtigt stor succes på Netflix. Serien, der netop er blevet forlænget med en sæson seks og syv, var sidste år nomineret til en Emmy.