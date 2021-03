Skrider fra studiet: - Jeg er så gal

Femte liveshow blev sidste stop for Thomas Blachmans sammensatte gruppe The Kubrix, der noget overraskende stod i farezonen overfor storfavoritten Lucca og i sidste ende trak det korteste strå.

Dermed måtte de se deres drøm om en 'X Factor'-finale styrte sammen for øjnene af dem.

At det netop var Lucca og The Kubrix, der stod tilbage som de to, der havde fået færrest stemmer af seerne, fik Blachman helt op i det røde felt.

Han holdt sig da absolut heller ikke tilbage med at lange ud efter seerne, og han kaldte blandt andet beslutningen om at sende The Kubrix og Lucca i farezonen for 'skammelig' fra dommerbordet.

Da det stod klart, at det var The Kubrix, der måtte forlade showet efter afgørelsen, udvandrede Blachman tilmed fra studiet. Forinden havde han kaldt afgørelsen for en 'X Factor'-tragedie.

- Det er meget chokerende

Da Ekstra Bladet taler med Blachman umiddelbart efter fredagens afgørelse, er han da også stadig rasende over udfaldet af femte liveshow.

- Det, der ikke burde kunne lade sig gøre, er sket. Jeg er så gal, indleder Blachman.

- Det er brun sovs og røvballemusik, der er gået videre. Jeg er simpelthen tom for ord, siger den rutinerede dommer, der ellers sjældent ikke kan finde en grimasse, der kan passe.

The Kubrix er fortid i 'X Factor' efter en dramatisk farezone mod storfavoritten Lucca. Foto: Tariq Mikkel Khan

'Simpelthen så unfair'

Den garvede dommer fortæller, at han ganske enkelt er forundret og chokeret over seernes beslutning.

- Det er åbenbart stadig nødvendigt at opdrage på seerne. The Kubrix leverer en magtdemonstration, og de lander noget utroligt på baggrund af det, vi har skabt, og at det her sker er simpelthen så unfair. De var selvskrevet til finalen, hvor de ville have lavet så smukke ting, siger han og fortsætter:

- Det er sjældent, at jeg er tom for ord, men det her er simpelthen skammeligt, og det er meget rystende. Måske er det mig, der er blevet for højrøvet og ulidelig til seerne, for vi har virkelig lavet noget flot, og noget som jeg er sindssygt stolt af, så det er bare rigtig ærgerligt, at det slutter her, siger han videre.

Blachman har nu kun én gruppe tilbage - nemlig Simon & Marcus.

Lucca stod også noget overraskende i farezonen fredag aften. Foto: Tariq Mikkel Khan

Hvordan det går dem videre i konkurrencen, kan du se på fredag klokken 20 på TV2 og TV2 Play.