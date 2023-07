Skriver historie: Aldrig set før

Aldrig før har to film krydset 50 og 100 millioner dollars i omsætning under en premiereweekend

Fænomenet 'Barbenheimer' er kommet forrygende fra land og 'Barbie og 'Oppenheimer' skriver sig nu ind i amerikanske historiebøger.

I skrivende stund vurderes det nemlig, at 'Barbie' vil indtjene minimum 100 millioner dollars under premiereweekenden, mens 'Oppenheimer vil omsætte for minimum 50 millioner dollars.

Og det vil være første gang nogensinde at to film krydser de to grænser på den samme tre dage lange åbningsweekend i USA.

Det skriver flere amerikanske medier, blandt andet The Hollywood Reporter.

Faktisk står 'Barbie' lige nu til at indtjene vanvittige 177 millioner dollars.

Dermed ser den Greta Gerwig-instruerede film inspireret af legetøjsdukker ud til at få den bedste åbningsweekend nogensinde for en film instrueret af en enkelt kvinde. Den rekord tilhørte tidligere Patty Jenkins 'Wonder Woman', der indtjente 103,3 millioner dollars i 2017.

Samtidig ender 'Barbie' nok med at skubbe 'The Super Mario Bros Movie' af pinden som den film med årets til dato bedste åbningsweekend. 'Super Mario' indtjente 146,3 millioner dollars.

'Oppenheimer', der fortæller historien om manden, der opfandt atombomben, kan øjne de 77 millioner dollars i omsætning under premiereweekenden.

Det vil gøre filmen til den tredjebedst indtjenende biografiske film nogensinde - kun overgået af 'American Sniper' og 'The Passion of the Christ'.

