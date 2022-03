Skrotter afsnit om russisk mad

TV3 har valgt ikke at sende afsnit 22 af 'Masterchef', hvor deltagerne skulle tilberede russisk mad

Hvis du havde glædet dig til at se deltagerne i 'Masterchef' prøve kræfter med den russiske madkultur, er der dårligt nyt.

TV3 har nemlig valgt ikke at sende afsnit 22 af det populære program, hvor temaet netop var russisk mad.

Det bekræfter kanalen over for Ekstra Bladet.

'Af respekt for situationen i Ukraine har vi valgt ikke at bringe det seneste afsnit af MasterChef, hvor temaet er madkulturen i Rusland', skriver programdirektør fra Nent Group, Kenneth Kristensen, i en mail.

Det blev desuden annonceret efter program 21, som blev vist på TV3 mandag, at det efterfølgende afsnit ville blive droppet.

Det betyder, at seerne ikke kommer til at se deltageren Robin Olsson forlade 'Masterchef', hvor man i stedet springer direkte til program 23. Her skal deltagerne tilberede deres version af de romantiske klassikere brændende kærlighed og spaghetti med kødboller.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Robin, men han har ikke ønsket at medvirke.

Ekstra Bladet ville også gerne have spurgt programdirektør Kenneth Kristensen, om ikke det er en smule overilet at fjerne afsnittet, bare fordi det giver associationer til Rusland, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

