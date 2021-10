Skrottet af seerne: Ude af 'Vild med dans'

Endnu et par har måttet forlade 'Vild med dans' fredag aften

Så gik den ikke længere.

Femte program blev det sidste for entertainer Jacob Haugaard og hans partner Camilla Dalsgaard, der røg ud i fredagens 'Vild med dans'.

Her stod omdansen imellem Michelle Kristensen og hendes partner Mads Vad samt Jacob Haugaard og hans partner Camilla Dalsgaard, og her endte Haugaard og Dalsgaard altså med at trække det korteste strå.

Alligevel var parret temmelig fattede, da deres nederlag stod klart.

- Jeg har mødt en masse mennesker, og det har været dejligt - især at møde Camilla. Min krop er en helt anden nu, griner Haugaard.

Foto: Anthon Unger

Foto: Anthon Unger

Entertaineren fik igen bundpoint af dommerne og hentede kun 12 point, og denne gang reddede seerne altså ikke den ellers så populære entertainer, der endnu ikke har været i omdans før i aften.

Sidste fredag måtte vi sige farvel til Abdi Ulad og Malene Østergaard, der nåede fire omgange i danseprogrammet.

