Skrottet på DR: Nu sælger han for millioner

Frisk fisk leveret lige til døren. Det lyder umiddelbart som et rimelig godt pitch.

I den seneste episode af 'Løvens Hule' blev der dog ikke investeret nogen penge i Rasmus Holdts virksomhed 'Kystfisken', der tilbyder netop denne service.

Selvom løverne var begejstrede for den friske fisk, de fik serveret under den unge iværksætters pitch, var ingen af dem overbevist om, at virksomheden ville blive en succes.

En kok havde forberedt pighvar og kaviar til investorerne. Foto: Per Arnesen/United

Afslører overraskende omsætning

I programmet forklarer Rasmus Holdt, at han sigter efter en omsætning på 3 millioner kroner i 2022. Han kan imidlertid her i 2023 afsløre, at 'Kystfisken' i stedet havde en omsætning på 3,36 millioner - altså 10 procent over forventning.

Det er på trods af, at mange fødevarevirksomheder klarer sig dårligt lige nu.

- Vi kan bare se, at selv om, at det trykker fra højre og venstre, er der altså mange, der prioriterer sundhed og gode råvarer, siger han til Ekstra Bladet.

Rasmus Holdt var heller ikke nedslået efter sin oplevelse i programmet.

- Efter optagelserne, da kameraerne slukkede, var en af løverne ovre og rose mig, siger han og fortsætter:

- Anne Stampe gav mig et klap på skulderen og sagde 'hold kæft, hvor var det fedt'.

Selvom programmet først havde premiere torsdag aften, kunne Rasmus Holdt allerede mærke reaktionerne, da programmet blev udgivet tidligere på dagen på DRTV.

- Der har været ualmindelig meget trafik på siden, og der har været ualmindeligt mange bestillinger i dag, lyder det fra en glad Rasmus Holdt.

