Skrottet: TV 2 dropper stor satsning

TV 2 har valgt at droppe talentprogram for at få plads til et helt nyt underholdningskoncept

Hvis du er en af dem, der nød at se med, da talentfulde dansere indtog scenen i programmet 'Den vildeste danser' på TV 2, er der knapt så gode nyheder.

TV 2 har nemlig valgt at sløjfe talentprogrammet efter blot en enkelt sæson.

Det bekræfter Thomas Strøbech, som er underholdningsredaktør hos TV 2, overfor Ekstra Bladet.

Han forklarer, at der i stedet for 'Den vildeste danser', der havde premiere i 2020, i nær fremtid bliver satset på et helt nyt format, som ikke er set i Danmark tidligere.

Men hvad det nye format går ud på, kan han endnu ikke løfte sløret for.

'Vi sender ikke en ny sæson af 'Den vildeste danser' i år, da vi gør plads til en ny stor satsning - et nyt underholdningsprogram, som vi ikke før har set herhjemme. Det glæder jeg mig til at kunne fortælle meget mere om!', skriver han i en mail til Ekstra Bladet.

- Det var fedt!

Danseprogrammet havde den kyndige dansevært Christiane Schaumburg-Müller og talentshow-værten Christopher Læssø i spidsen som værtspar i den første og eneste sæson af programmet.

Til Ekstra Bladet fortæller Christopher Læssø, at han ikke kender til årsagen til, at programmet ikke fortsætter.

- Jeg har ikke noget at sige til, at der ikke kommer en sæson til, men det var et fedt program at være med i, og deltagerne syntes også, at det var fedt!

En halv million fulgte med

Afgørelsen på 'Den vildeste danser' blev set af 514.000 seere, og således så over en halv million med, da 11-årige Olivia dansede sig til førstepladsen i programmet.

I ugerne op til finalen var der ikke den helt samme skare af mennesker, som fulgte med. I uge 33 fulgte kun 315.000 seere med, da danserne skulle bevise deres værd på scenen.

Konceptet skulle ellers have givet seer-succesen 'Vild med dans' kamp til stregen, men kom aldrig i nærheden af at ramme en million seere, som 'Vild med dans' ofte gør.

Derfor kommer man heller ikke til at se de tre dansekaptajner Sonny Fredie Pedersen, Mille Gori og Silas Holst lede efter flere af de største dansetalenter på TV 2 i fremtiden.