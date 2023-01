Skuespiller afslører: Bliver den længste nogensinde

Mange fans af serien 'Badehotellet' ærgrer sig formentlig en hel del over, at serien næste år endegyldigt slutter med sæson 10.

Men nu er der trods alt godt nyt for de mange seere, som gennem en hel del år efterhånden er blevet trukket til husalteret hver mandag på TV 2 eller trofast har streamet herligheden uge efter uge.

Der har således længe gået rygter om, at den sidste sæson ville blive med flere afsnit end i de ni foregående sæsoner, og nu bekræfter 'Badehotellet'-skuespiller Sonja Oppenhagen over for Billed-Bladet, at det rent faktisk er tilfældet.

Der kommer nemlig, ifølge hende, til at blive lavet otte afsnit til den store finalesæson.

- Vi starter med at lave ”Badehotellet” i april, lige efter påske. Og vi skal lave otte afsnit den her gang, så det betyder, at vi kommer til at arbejde fra efter påske og til december, fortæller hun til mediet:

Der har maksimalt været syv episoder i tidligere sæsoner - nærmere betegnet i sæson 2, 3 og 4. Sæson 1 og sæson 5 havde seks episoder, mens sæson 8 og sæson 9 blot havde fem.

Sonja Oppenhagen har givet den i rollen som Lydia i serien siden sæson 2.

10. sæson af 'Badehotellet' får som tidligere nævnt premiere i 2024.