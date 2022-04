Skuespiller i helt vild forvandling

Mange ting er imponerende i Robert Eggers' nye storslåede vikingeepos 'The Northman', men noget af det, der falder mest i øjnene, er uden tvivl den forvandling, som ellers normalt lidt splejsede og anonymt udseende Alexander Skarsgård, 45, har været i gennem i forbindelse med forberedelsen til rollen.

Det er således lige før, man taber kæben, når man ser svenskfødte Skarsgårds imponerende og svulmende muskler.

Som mediet Variety i en stor artikel konstaterer: 'Hans skuldre ligner nu to vulkaner, der stikker ud og er klar til at gå i udbrud'.

Alexander Skarsgårds muskler er et resultat af et samarbejde med kendistræneren Magnus Lygdback, ligeledes svensker, som hjalp skuespilleren med at tage 10 kilo på i muskler alene til rollen som vikingekrigerprinsen Amleth.

Har hjulpet andre

De to har faktisk arbejdet sammen før i forbindelse med eventyrfilmen 'The Legend of Tarzan' fra 2016.

Lygdback er både fitnesstræner og bevægelsescoach, og han har tidligere hjulpet endnu en hollywoodstjerne, nemlig James McAvoy, til en rolle i M. Night Shyamalans 'Glass', hvor McAvoy skulle udføre foruroligende kropsvrid.

At han overhovedet var i stand til det, skyldtes Lygdbacks fornemme arbejde, og på samme måde har han lært Skarsgaard at forme kroppen, så musklerne svulmede og blev mere definerede.

- Karakterens åndelige dyr var en bjørn og en ulv. Så det var præcis det, vi prøvede at legemliggøre med hensyn til Alexanders bygning og bevægelser. Ulven er virkelig adræt, og så har man bjørnens størrelse i denne viking. Du kan bare tage et kig på ham - og blive bange. Det var det, vi forsøgte at opnå med hans transformation, siger Lygdback i et interview med Variety.



Forsinket af corona

Lygdback og Skarsgårds træningsplan inkluderede seks træningspas om ugen i de tre måneder, der ledte op til filmens oprindelige dato for produktionsstart i marts 2020.

Coronapandemien forrsinkede filmens startdato og udskød den til september samme år, så duoens tidsplan blev tilsvarende udskudt og krævede derfor yderligere tre måneders hårdt arbejde fra juni og frem til den nye startdato for optagelserne.

Skarsgård tilbragte de mellemliggende måneder i lockdown i Stockholm, hvor han reducerede sine ugentlige træningspas til tre eller fire.



Alexander Skarsgård i 'The Northman'. Foto: Adan Monaghan

Så skulle man måske tro, at Alexander Skarsgård tilbragte adskillige timer i fitnessrummet på de enkelte dage, når nu han ser ud, som han ser ud.

Men nej. I virkeligheden varede Lygdbacks træningspas kun en time ad gangen.

- Jeg træner aldrig mine klienter i mere end en time, for det, der ikke sker i den første time, vil heller ikke ske i den anden time i fitnesscentret. Alt, hvad du gør efter den første time, er bare at begynde at nedbryde din krop. Jeg træner klienterne en time om dagen, seks dage om ugen. Mens der filmes, er det fem dage om ugen, siger træneren.

3700 kalorier

Lygdback koordinerede også Skarsgårds kost, som omfattede at spise omkring 3700 kalorier om dagen. Hver dag spiste skuespilleren flere kalorier, end han forbrændte for at opbygge maksimal kropsmasse. Skarsgård spiste derfor fem gange om dagen – hver anden til tredje time

Hvis du er interesseret i at forsøge at kopiere Skarsgårds 'The Northman'--træningsrutine og kost, kan du finde Lygdbacks fulde ernæringsguide plus madplaner og en indkøbsliste på hans app.

