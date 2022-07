Skuespiller i ny hitfilm død: Blev 44 år

Skuespiller Shonka Dukureh er død i en alder af 44 år.

Hun er aktuel i den nye film 'Elvis', der omhandler den legendariske sangers liv, hvor hun spiller rollen som Big Mama Thornton, og det var hendes første store filmrolle.

Big Mama Thornton var en kendt musiker, som var den første til at indspille sangen 'Hound Dog', der siden blev et stort hit for Elvis Presley.

Shonka Dukureh blev fundet død i sin lejlighed af sine to børn.

Det oplyser politiet i et opslag på Twitter, hvor de samtidig skriver, at der ikke er noget, der tyder på en forbrydelse.

Shonka Dukureh har i mange år arbejdet som bluesmusiker, før hun blev skuespiller, og rollen som Big Mama Thornton var hendes første store gennembrud i branchen.

Hun har desuden spillet den samme rolle som Big Mama Thornton i en musikvideo af sangeren Doja Cat.