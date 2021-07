Skuespiller kollapser på filmset

Skuespiller Bob Odenkirk kollapsede tirsdag på settet til serien 'Better Call Saul' og måtte indlægges på hospitalet.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt nyhedsbureauet AP.

Det er endnu ikke klart, hvad der forårsagede Odenkirks kollaps, men den 58-årige skuespiller var sent i går aftes lokal tid stadig indlagt på hospitalet.

Onsdag morgen dansk tid er det stadig ikke blevet meldt ud, hvorfor Odenkirk kollapsede.

Odenkirk og filmholdet er i gang med at optage sjette og sidste sæson af Netflix-serien 'Better Call Saul'.

Serien er en forløber til den populære serie 'Breaking Bad', som de fleste nok kender Bob Odenkirk fra.

Udover sin medvirken i de to Netflix-serier er skuespilleren mest kendt for komedieserien 'Mr. Show With Bob and David', som han skabte sammen med David Cross.

Serien kørte på HBO i 1995 til 1998.

Senest har Bob Odenkirk medvirket i spillefilmen 'Nobody', hvor han spiller overfor danske Connie Nielsen.