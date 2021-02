Skuespillere taler ud om upassende adfærd: Måtte ikke være alene med ham

Stjernerne fra serien 'Buffy the vampire slayer' taler nu ud, efter flere har fremlagt beskyldninger om grænseoverskridende opførsel fra seriens skaber Joss Whedon.

Charisma Carpenter startede bølgen, da hun offentligt anklagede forfatteren for at have misbrugt sin magt og skabt et 'fjendtligt miljø' på arbejdspladsen, da skuespilleren medvirkede i serien.

'I næsten to årtier har jeg ikke sagt noget og givet undskyldninger for visse begivenheder, der har traumatiseret mig. Joss Whedon misbrugte sin magt ved flere lejligheder. Dette gav mig angst, gjorde at jeg følte mig magtesløs og fjernede mig fra mine kollegaer. De forfærdelige episode gjorde, at jeg fik en psykisk lidelse, som jeg stadig lider af', lyder det i det længere opslag.

Charisma Carpenter spillede Cordelia Chase i serien.

Angiveligt skulle Joss Whedon have truet hende flere gange med at fyre hende, og han skulle have nævnt hendes vægt på en nedsættende måde foran kollegaerne.

'Han var ond og bidsk. Han satte folk op mod hinanden, og man skulle konkurrere for hans accept og anerkendelse'.

Artiklen fortsætter under billedet...



Sarah Mivhelle Gellar, Charisma Carpenter og Alyson Hannigan. Foto: Shutterstock

I en angivelig epsiode skulle Joss Whedon have spurgt hende, om hun planlagde at beholde sit barn, efter hun fandt ud af, at hun var gravid.

Han fyrede hende fra serien kort tid efter, at hun havde født.

'Han blev ved med at angribe min karakter og latterliggøre mine religiøse overbevisninger. Anklage mig for sabotage og fyrede mig efter, at jeg havde født', skriver hun.

Under graviditeten skulle forfatteren også have kaldt hende 'fed'.

Skuespilleren Michelle Trachtenberg taler også ud om arbejdsmiljøet, som hun heller ikke var tilfreds med.

Hun spillede Dawn Summers og deler sin oplevelse på Instagram.

'Den sidste kommentar jeg vil komme med er, at der var en regel på settet om, at han ikke måtte være alene med mig efter en episode', lød det.

Også skuespilleren Sarah Michelle Gellar har skrevet, at hun ikke vil associeres med Joss Whedon, at hun står sammen med alle dem, der har oplevet misbrug, og at hun var stolt af dem, der har talt ud.

Endnu har ingen medier fået en kommentar fra forfatteren.