Skuffende dansk oscaraften

Der var ingen statuetter til dansk film, da årets oscarshow fandt sted i Dolby Theatre i Hollywood natten til mandag.

De fleste håb knyttede sig til 'Flugt', der var nomineret i hele tre kategorier: dokumentarfilm, animationsfilm og internationale film.

Bedste animationsfilm blev Disney's 'Encanto'.

Bedste internationale film blev 'Drive My Car' fra Japan.

Bedste dokumentarfilm blev 'Summer of Soul (...Or, When the Revolution Could Not Be Televised)'.

I kategorien bedste kortfilm blev Martin Strange-Hansens 'On My Mind' slået af 'The Long Goodbye' af Riz Ahmed og Aneil Karia.

Efterfølgende havde Martin Strange-Hansen 'mest lyst til at gå i baren'.

- Men når det er sagt, så er jeg vanvittig glad for at være herovre og få lov til at dele det med holdet.

- Vi vandt ikke, men der er ikke taget noget fra filmen. Det er det vigtige at huske, selv om det er meget nemt at være meget skuffet, sagde Martin Strange-Hansen til Ritzau.

Dan Laustsen var nomineret for bedste fotografering for sit arbejde på 'Nightmare Alley', men den statuette nuppede Greig Fraser for sit arbejde på 'Dune'.

- Jeg tager fornøjelsen og glæden med videre. Jeg synes, det er en stor ære, og det skal man være glad og stolt over. Det er fantastisk på alle måder at blive nomineret, så der er ikke noget at være ked af, selv om det selvfølgelig altid er sjovt at vinde, sagde Dan Laustsen.

Han var også nomineret tilbage i 2018 for 'The Shape of Water', men dengang blev det heller ikke til en Oscar.

Andre nævneværdige vindere:

Bedste film: 'CODA'

Bedste kvindelige hovedrolle: Jessica Chastain ('The Eyes of Tammy Faye')

Bedste mandlige hovedrolle: Will SMith ('King Richard')

Bedste kvindelige birolle: Ariana DeBose ('West Side Story')

Bedste mandlige birolle: Troy Kotsur ('CODA')

Bedste instruktør: Jane Campion ('The Power of the Dog')